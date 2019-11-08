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Sun City Center, FL
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4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE

4954 Sapphire Sound Drive · No Longer Available
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Location

4954 Sapphire Sound Drive, Sun City Center, FL 33598

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
stainless steel
gym
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
parking
pool table
garage
sauna
tennis court
GORGEOUS 3 BEDROOM WITH DEN, 3 FULL BATHS, 3 CAR GARAGE, EXTENDED LANAI WITH WATER FEATURE, ACCORDIAN HURRICANE
SHUTTERS, CARRIER 18 SEER AIR CONDITIONER 2016, SOLAR PANELS ON ROOF MEANS LITTLE TO ZERO ELECTRIC BILL. BEAUTIFUL GOURMET KITCHEN WITH 42" RAISED WOOD CABINETS W/CROWN MOLDING, STONE COUNTER TOPS, STAINLESS APPLIANCES. THE SPACIOUS MASTER SUITE HAS LARGE SEPARATE SHOWER AND ROMAN TUB PLUS DUAL SINKS. TILE ON THE DIAGONAL EVERYWHERE EXCEPT CARPET IN THE BEDROOMS & DEN. CROWN MOLDING THROUGHOUT THE HOME ALONG WITH PLANTATION SHUTTERS. THIS IS THE BEST RENTAL WITH EVERYTHING AT YOUR FINGERTIPS. THE BEST PART IS ITS LOCATED IN THE RESORT STYLE "VALENCIA LAKES" WITH ITS OVER 40,000 S.F. CLUBHOUSE INCLUDING A 5000 S.F. FITNESS CENTER, AEROBICS ROOMS, TENNIS COURTS, HORSESHOES, SHUFFLEBOARD, PICKLEBALL, BOCCE COURTS, BILLIARDS, STEAM & SAUNAS, CARD ROOMS AND MANY MORE AMENITIES FOR THE ACTIVE ADULT. THERE IS A BISTRO FOR BREAKFAST, LUNCH AND SOME DINNERS. THIS IS DEFINITELY THE "PLACE TO BE" AND THIS HOME IS A DEFINITE "MUST SEE"

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have any available units?
4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have?
Some of 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE currently offering any rent specials?
4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE pet-friendly?
No, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City Center.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE offer parking?
Yes, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE offers parking.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have a pool?
No, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE does not have a pool.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have accessible units?
No, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE does not have accessible units.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE has units with dishwashers.
Does 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 4954 SAPPHIRE SOUND DRIVE has units with air conditioning.
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