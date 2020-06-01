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Sun City Center, FL
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16219 CAPE CORAL DRIVE
Last updated June 1 2020 at 6:51 PM

16219 CAPE CORAL DRIVE

16219 Cape Coral Drive · (813) 849-8001
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Location

16219 Cape Coral Drive, Sun City Center, FL 33598

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 2061 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
alarm system
basketball court
bocce court
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
internet access
tennis court
DECORATOR FURNISHED WITH BEAUTIFUL FURNITURE, 2 BEDROOMS , DEN/OFFICE, GREAT ROOM, DINING ROOM, LARGE MASTER BEDROOM WITH COFFERED CEILINGS, LARGE EXTENDED WRAP AROUND LANAI WITH MAGNIFICENT VIEW OF THE LAKE. THIS HOME WAS A STAY & PLAY HOME FOR THE BUILDER , CERAMIC TILE THROUGHOUT EXCEPT FOR BRAND NEW CARPETING IN 2 BEDROOMS. BEAUTIFUL WINDOW TREATMENTS. GOURMET KITCHEN WITH CUSTOM CABINETS AND STONE COUNTER TOPS ALONG WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES.THE BASIC CABLE TV, 2 BOXES, INTERNET & ALARM SYSTEM ARE INCLUDED IN THE RENT. THE BEST PART IS THAT THE HOME IS IN "VALENCIA LAKES" WITH ITS OVER 40,000 S.F. OF CLUBHOUSE INCLUDING A 5000 S.F. FITNESS CENTER WITH ALL STATE OF THE ART EQUIPMENT, SEPARATE AEROBICS ROOMS WITH LOADS OF CLASSES, BILLIARDS ROOM, CARD ROOMS, PICKLE BALL COURTS, BOCCE BALL, HALF-COURT BASKETBALL,HORSESHOE PITS, SHUFFLEBOARD, HAR-TRU TENNIS COURTS,RESORT STYLE SWIMMING POOL, RESISTANCE POOL, LAP POOL AND LOADS OF OTHER AMENITIES FOR THE ACTIVE ADULT. THERE IS A BISTRO FOR BREAKFAST, LUNCH & SOME DINNERS. THIS IS DEFINITELY "THE PLACE TO BE" AND THS HOME IS A DEFINITE "MUST SEE".

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have any available units?
16219 CAPE CORAL DRIVE has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16219 CAPE CORAL DRIVE have?
Some of 16219 CAPE CORAL DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16219 CAPE CORAL DRIVE currently offering any rent specials?
16219 CAPE CORAL DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 16219 CAPE CORAL DRIVE pet-friendly?
No, 16219 CAPE CORAL DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City Center.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE offer parking?
Yes, 16219 CAPE CORAL DRIVE does offer parking.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 16219 CAPE CORAL DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have a pool?
Yes, 16219 CAPE CORAL DRIVE has a pool.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have accessible units?
No, 16219 CAPE CORAL DRIVE does not have accessible units.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 16219 CAPE CORAL DRIVE has units with dishwashers.
Does 16219 CAPE CORAL DRIVE have units with air conditioning?
No, 16219 CAPE CORAL DRIVE does not have units with air conditioning.
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