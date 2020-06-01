16219 CAPE CORAL DRIVE

Amenities
DECORATOR FURNISHED WITH BEAUTIFUL FURNITURE, 2 BEDROOMS , DEN/OFFICE, GREAT ROOM, DINING ROOM, LARGE MASTER BEDROOM WITH COFFERED CEILINGS, LARGE EXTENDED WRAP AROUND LANAI WITH MAGNIFICENT VIEW OF THE LAKE. THIS HOME WAS A STAY & PLAY HOME FOR THE BUILDER , CERAMIC TILE THROUGHOUT EXCEPT FOR BRAND NEW CARPETING IN 2 BEDROOMS. BEAUTIFUL WINDOW TREATMENTS. GOURMET KITCHEN WITH CUSTOM CABINETS AND STONE COUNTER TOPS ALONG WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES.THE BASIC CABLE TV, 2 BOXES, INTERNET & ALARM SYSTEM ARE INCLUDED IN THE RENT. THE BEST PART IS THAT THE HOME IS IN "VALENCIA LAKES" WITH ITS OVER 40,000 S.F. OF CLUBHOUSE INCLUDING A 5000 S.F. FITNESS CENTER WITH ALL STATE OF THE ART EQUIPMENT, SEPARATE AEROBICS ROOMS WITH LOADS OF CLASSES, BILLIARDS ROOM, CARD ROOMS, PICKLE BALL COURTS, BOCCE BALL, HALF-COURT BASKETBALL,HORSESHOE PITS, SHUFFLEBOARD, HAR-TRU TENNIS COURTS,RESORT STYLE SWIMMING POOL, RESISTANCE POOL, LAP POOL AND LOADS OF OTHER AMENITIES FOR THE ACTIVE ADULT. THERE IS A BISTRO FOR BREAKFAST, LUNCH & SOME DINNERS. THIS IS DEFINITELY "THE PLACE TO BE" AND THS HOME IS A DEFINITE "MUST SEE".