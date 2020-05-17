15740 CRYSTAL WATERS DRIVE

Amenities
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LARGE DINETTE AREA WITH BAY WINDOWS, 2 CAR GARAGE. TILE FLOORS EVERYWHERE EXCEPT DEN & MASTER BEDROOM HAVE WOOD FLOORS & CARPET IN GUEST BEDROOM. THE BEST IS THAT IT IS IN VALENCIA LAKES WITH ITS OVER 40,000 S.F. CLUBHOUSE WHICH FEATURES A 5000 S.F. FITNESS CENTER, 3 POOLS, STEAM ROOMS, SAUNA , MASSAGE ROOMS, CARD ROOMS, HAR-TRU TENNIS COURTS,
PICKLE BALL, BOCCI BALL, HORSESHOES, SHUFFLEBOARD, PING PONG, NUMEROUS CLUBS & LOADS OF AMENITIES FOR THE ACTIVE ADULT. THERE IS A BISTRO FOR BREAKFAST , LUNCH & SOME DINNERS . THIS IS DEFINITELY THE "PLACE TO BE" AND THIS HOME IS A DEFINITE
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