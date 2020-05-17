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Sun City Center, FL
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15740 CRYSTAL WATERS DRIVE
Last updated May 17 2020 at 1:36 AM

15740 CRYSTAL WATERS DRIVE

15740 Crystal Waters Drive · No Longer Available
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Location

15740 Crystal Waters Drive, Sun City Center, FL 33598

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
sauna
tennis court
BEAUTIFUL 3 BEDROOM (1 BEDROOM CAN BE USED AS OFFICE/DEN) 2 BATH, LARGE GREAT ROOM , DINING AREA, KITCHEN WITH
LARGE DINETTE AREA WITH BAY WINDOWS, 2 CAR GARAGE. TILE FLOORS EVERYWHERE EXCEPT DEN & MASTER BEDROOM HAVE WOOD FLOORS & CARPET IN GUEST BEDROOM. THE BEST IS THAT IT IS IN VALENCIA LAKES WITH ITS OVER 40,000 S.F. CLUBHOUSE WHICH FEATURES A 5000 S.F. FITNESS CENTER, 3 POOLS, STEAM ROOMS, SAUNA , MASSAGE ROOMS, CARD ROOMS, HAR-TRU TENNIS COURTS,
PICKLE BALL, BOCCI BALL, HORSESHOES, SHUFFLEBOARD, PING PONG, NUMEROUS CLUBS & LOADS OF AMENITIES FOR THE ACTIVE ADULT. THERE IS A BISTRO FOR BREAKFAST , LUNCH & SOME DINNERS . THIS IS DEFINITELY THE "PLACE TO BE" AND THIS HOME IS A DEFINITE
"MUST SEE".

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have any available units?
15740 CRYSTAL WATERS DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have?
Some of 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE currently offering any rent specials?
15740 CRYSTAL WATERS DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE pet-friendly?
No, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City Center.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE offer parking?
Yes, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE offers parking.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have a pool?
Yes, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE has a pool.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have accessible units?
No, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE does not have accessible units.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE has units with dishwashers.
Does 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE have units with air conditioning?
No, 15740 CRYSTAL WATERS DRIVE does not have units with air conditioning.
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