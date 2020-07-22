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St. Johns County, FL
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264 SCRUB JAY DR
Last updated February 22 2020 at 12:55 AM

264 SCRUB JAY DR

264 Scrub Jay Drive · No Longer Available
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Location

264 Scrub Jay Drive, St. Johns County, FL 32092

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
THIS MOVE IN READY HOME FEATURES A BRAND NEW EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE, TILE BACK SPLASH AND BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES. ALL BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED WITH GRANITE TOPS. THE EAT IN KITCHEN OPENS TO THE SPACIOUS DINING/LIVING ROOM AND A HALF BATH. UPSTAIRS PROVIDES AN OVER SIZED MASTER SUITE WITH TWO LARGE WALK-IN CLOSETS. BEDROOM TWO IS ALMOST AS LARGE AS THE MASTER. NO NEED TO WORRY ABOUT THIS HOME, IT COMES WITH ALL NEW KITCHEN APPLIANCES PLUS A WASHER AND DRYER. SIT BACK AND RELAX ON YOUR PATIO AND ENJOY THE WATER VIEW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 264 SCRUB JAY DR have any available units?
264 SCRUB JAY DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Johns County, FL.
What amenities does 264 SCRUB JAY DR have?
Some of 264 SCRUB JAY DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 264 SCRUB JAY DR currently offering any rent specials?
264 SCRUB JAY DR is not currently offering any rent specials.
Is 264 SCRUB JAY DR pet-friendly?
No, 264 SCRUB JAY DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Johns County.
Does 264 SCRUB JAY DR offer parking?
No, 264 SCRUB JAY DR does not offer parking.
Does 264 SCRUB JAY DR have units with washers and dryers?
Yes, 264 SCRUB JAY DR offers units with in unit laundry.
Does 264 SCRUB JAY DR have a pool?
No, 264 SCRUB JAY DR does not have a pool.
Does 264 SCRUB JAY DR have accessible units?
No, 264 SCRUB JAY DR does not have accessible units.
Does 264 SCRUB JAY DR have units with dishwashers?
No, 264 SCRUB JAY DR does not have units with dishwashers.
Does 264 SCRUB JAY DR have units with air conditioning?
No, 264 SCRUB JAY DR does not have units with air conditioning.
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