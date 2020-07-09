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7927 LIMESTONE LANE
Last updated July 2 2020 at 4:19 PM

7927 LIMESTONE LANE

7927 Limestone Drive · (941) 807-2241
COVID-19 Update
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Location

7927 Limestone Drive, Sarasota County, FL 34233

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 13-203 · Avail. now

$1,600

2 Bed · 2 Bath · 1036 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7927 LIMESTONE LANE have any available units?
7927 LIMESTONE LANE has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7927 LIMESTONE LANE have?
Some of 7927 LIMESTONE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7927 LIMESTONE LANE currently offering any rent specials?
7927 LIMESTONE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 7927 LIMESTONE LANE pet-friendly?
Yes, 7927 LIMESTONE LANE is pet friendly.
Does 7927 LIMESTONE LANE offer parking?
Yes, 7927 LIMESTONE LANE offers parking.
Does 7927 LIMESTONE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 7927 LIMESTONE LANE offers units with in unit laundry.
Does 7927 LIMESTONE LANE have a pool?
Yes, 7927 LIMESTONE LANE has a pool.
Does 7927 LIMESTONE LANE have accessible units?
No, 7927 LIMESTONE LANE does not have accessible units.
Does 7927 LIMESTONE LANE have units with dishwashers?
Yes, 7927 LIMESTONE LANE has units with dishwashers.
Does 7927 LIMESTONE LANE have units with air conditioning?
No, 7927 LIMESTONE LANE does not have units with air conditioning.
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