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Ponce Inlet, FL
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4790 S Atlantic Ave C301
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

4790 S Atlantic Ave C301

4790 South Atlantic Avenue · (386) 255-8585
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Location

4790 South Atlantic Avenue, Ponce Inlet, FL 32127

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 4790 S Atlantic Ave C301 · Avail. now

$1,325

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2 Bed · 2.5 Bath · 1190 sqft

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Amenities

in unit laundry
furnished
Unit Amenities
furnished
in unit laundry
Property Amenities
Partially furnished townhome in Ponce Inlet - 2 BEDROOM, 2 1/2 BATH, PARTIALLY FURNISHED TOWNHOME LOCATED IN FISHERMAN'S VILLAGE, A QUIET COMMUNITY LOCATED IN THE BEAUTIFUL PONCE INLET. THIS TWO STORY TOWNHOUSE IS ACROSS THE STREET FROM THE NO DRIVE BEACH, INCLUDES WATER/SEWER/GARBAGE HAS AN INSIDE WASHER & DRYER. BOTH BEDROOMS ARE UPSTAIRS, 2 FULL BATHS UPSTAIRS, AND 1/2 BATH DOWNSTAIRS. SORRY, NO PETS ALLOWED.
SECURITY DEPOSIT- $1325.00/ BACKGROUND CHECK $50 PER ADULT PLUS ADMINISTRATION FEE.
CALL LISA DISARIO DIRECT FOR MORE INFORMATION 386-295-1131 WITH OCEANS LUXURY REALTY FULL SERVICE, LLC.

$150 ADMINISTRATIVE FEE

No Pets Allowed

(RLNE5853378)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4790 S Atlantic Ave C301 have any available units?
4790 S Atlantic Ave C301 has a unit available for $1,325 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4790 S Atlantic Ave C301 currently offering any rent specials?
4790 S Atlantic Ave C301 isn't currently offering any rent specials.
Is 4790 S Atlantic Ave C301 pet-friendly?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ponce Inlet.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 offer parking?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 does not offer parking.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 have units with washers and dryers?
Yes, 4790 S Atlantic Ave C301 offers units with in unit laundry.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 have a pool?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 does not have a pool.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 have accessible units?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 does not have accessible units.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 have units with dishwashers?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 does not have units with dishwashers.
Does 4790 S Atlantic Ave C301 have units with air conditioning?
No, 4790 S Atlantic Ave C301 does not have units with air conditioning.
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