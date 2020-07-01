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Pelican Bay, FL
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7108 Barrington CIR
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

7108 Barrington CIR

7108 Barrington Circle · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

7108 Barrington Circle, Pelican Bay, FL 34108
Pelican Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2-101 · Avail. now

$6,500

2 Bed · 2 Bath · 1527 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
gym
tennis court
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
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tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7108 Barrington CIR have any available units?
7108 Barrington CIR has a unit available for $6,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7108 Barrington CIR have?
Some of 7108 Barrington CIR's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7108 Barrington CIR currently offering any rent specials?
7108 Barrington CIR is not currently offering any rent specials.
Is 7108 Barrington CIR pet-friendly?
No, 7108 Barrington CIR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pelican Bay.
Does 7108 Barrington CIR offer parking?
Yes, 7108 Barrington CIR offers parking.
Does 7108 Barrington CIR have units with washers and dryers?
Yes, 7108 Barrington CIR offers units with in unit laundry.
Does 7108 Barrington CIR have a pool?
No, 7108 Barrington CIR does not have a pool.
Does 7108 Barrington CIR have accessible units?
No, 7108 Barrington CIR does not have accessible units.
Does 7108 Barrington CIR have units with dishwashers?
Yes, 7108 Barrington CIR has units with dishwashers.
Does 7108 Barrington CIR have units with air conditioning?
No, 7108 Barrington CIR does not have units with air conditioning.
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