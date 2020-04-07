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7091 Barrington CIR
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

7091 Barrington CIR

7091 Barrington Circle · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

7091 Barrington Circle, Pelican Bay, FL 34108
Pelican Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 202 · Avail. now

$7,000

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2 Bed · 2 Bath · 1642 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
gym
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7091 Barrington CIR have any available units?
7091 Barrington CIR has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7091 Barrington CIR have?
Some of 7091 Barrington CIR's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7091 Barrington CIR currently offering any rent specials?
7091 Barrington CIR isn't currently offering any rent specials.
Is 7091 Barrington CIR pet-friendly?
No, 7091 Barrington CIR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pelican Bay.
Does 7091 Barrington CIR offer parking?
No, 7091 Barrington CIR does not offer parking.
Does 7091 Barrington CIR have units with washers and dryers?
Yes, 7091 Barrington CIR offers units with in unit laundry.
Does 7091 Barrington CIR have a pool?
No, 7091 Barrington CIR does not have a pool.
Does 7091 Barrington CIR have accessible units?
No, 7091 Barrington CIR does not have accessible units.
Does 7091 Barrington CIR have units with dishwashers?
Yes, 7091 Barrington CIR has units with dishwashers.
Does 7091 Barrington CIR have units with air conditioning?
No, 7091 Barrington CIR does not have units with air conditioning.
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