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Palm Valley, FL
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600 W MOSS WOOD TRCE
Last updated March 1 2020 at 11:55 AM

600 W MOSS WOOD TRCE

600 West Moss Wood Trace · No Longer Available
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Location

600 West Moss Wood Trace, Palm Valley, FL 32082
Palm Valley

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
ONE STORY - 4 BEDROOM 3 1/2 BATHROOM SINGLE FAMILY HOME LOCATED IN DESIRABLE AND WELL SORT AFTER SAWMILL LAKES COMMUNITY. CLOSE TO SHOPPING AND THE BEACH. ZONED FOR ST. JOHNSA-RATED SCHOOLS- OCEAN PALMS ELEMENTARY, ALICE LANDRUM MIDDLE SCHOOL AND PONTE VEDRA HIGH SCHOOL. THIS HOME HAS NEW ROOF (2018), NEW A/C UNIT (OCT 2019), NEW WATER HEATER (FEB 2020) AND NEW WASHING MACHINE REPLACED (JAN 2020) . REMODELED KITCHEN CABINETS WITH ROLL OUT SHELVES. SILESTONE (QUARTZ) KITCHEN COUNTERTOPS, VAULTED CEILINGS, ENCLOSED LANAI. SEPARATE OFFICE NEXT TO THE OWNERS BEDROOM WITH DESK, CLOSET AND FULL BATHROOM. OPEN SPLIT BEDROOM FLOOR-PLAN, SEPARATE LIVING AND FAMILY ROOM AND FENCED BACKYARD WITH DECK. INSIDE LAUNDRY ROOM WITH WASHER & DRYER AND WATER SOFTNER IN GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 600 W MOSS WOOD TRCE have any available units?
600 W MOSS WOOD TRCE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Valley, FL.
What amenities does 600 W MOSS WOOD TRCE have?
Some of 600 W MOSS WOOD TRCE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 600 W MOSS WOOD TRCE currently offering any rent specials?
600 W MOSS WOOD TRCE is not currently offering any rent specials.
Is 600 W MOSS WOOD TRCE pet-friendly?
No, 600 W MOSS WOOD TRCE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Valley.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE offer parking?
Yes, 600 W MOSS WOOD TRCE offers parking.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE have units with washers and dryers?
Yes, 600 W MOSS WOOD TRCE offers units with in unit laundry.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE have a pool?
Yes, 600 W MOSS WOOD TRCE has a pool.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE have accessible units?
No, 600 W MOSS WOOD TRCE does not have accessible units.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE have units with dishwashers?
Yes, 600 W MOSS WOOD TRCE has units with dishwashers.
Does 600 W MOSS WOOD TRCE have units with air conditioning?
Yes, 600 W MOSS WOOD TRCE has units with air conditioning.
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