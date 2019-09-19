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Oldsmar, FL
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57 Emerald Bay Dr
Last updated September 19 2019 at 7:35 AM

57 Emerald Bay Dr

57 Emerald Bay Drive · No Longer Available
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Location

57 Emerald Bay Drive, Oldsmar, FL 34677

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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$60 App Fee/Adult, $300 Non-Refundable Pet Fee Per Pet, Security Deposit Equal to One Month's Rent, $75 Tenant Processing Fee Per Household After Acceptance.
HOA APPROVAL AND APP / HOA APP FEE ARE REQUIRED
SMALL PETS CONSIDERED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 57 Emerald Bay Dr have any available units?
57 Emerald Bay Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oldsmar, FL.
What amenities does 57 Emerald Bay Dr have?
Some of 57 Emerald Bay Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 57 Emerald Bay Dr currently offering any rent specials?
57 Emerald Bay Dr is not currently offering any rent specials.
Is 57 Emerald Bay Dr pet-friendly?
Yes, 57 Emerald Bay Dr is pet friendly.
Does 57 Emerald Bay Dr offer parking?
Yes, 57 Emerald Bay Dr offers parking.
Does 57 Emerald Bay Dr have units with washers and dryers?
Yes, 57 Emerald Bay Dr offers units with in unit laundry.
Does 57 Emerald Bay Dr have a pool?
Yes, 57 Emerald Bay Dr has a pool.
Does 57 Emerald Bay Dr have accessible units?
No, 57 Emerald Bay Dr does not have accessible units.
Does 57 Emerald Bay Dr have units with dishwashers?
Yes, 57 Emerald Bay Dr has units with dishwashers.
Does 57 Emerald Bay Dr have units with air conditioning?
Yes, 57 Emerald Bay Dr has units with air conditioning.
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