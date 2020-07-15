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Northdale, FL
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4913 Rockledge Circle
Last updated July 2 2020 at 1:40 PM

4913 Rockledge Circle

4913 Rockledge Circle · No Longer Available
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Location

4913 Rockledge Circle, Northdale, FL 33624
Northdale

Amenities

dogs allowed
garage
fireplace
sauna
courtyard
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
courtyard
parking
garage
sauna
THIS SPACIOUS 5 BEDROOM 3 BATHROOM HOME WITH TWO CAR GARAGE, FEATURES FENCED IN BACK YARD, ENCLOSED FRONT COURTYARD, BEAUTIFUL FIREPLACE IN DOWNSTAIRS LIVING AREA, NEWER APPLIANCES, AND NEW FLOORING. MASTER BEDROOM AND BATH ARE ON GROUND FLOOR WITH MASTER BATH FEATURING A SAUNA TUB AND DOUBLE SINKS. UPSTAIRS BATH IS A JACK AND JILL STYLE WITH SEPARATE SINKS AND TOILETS ON EACH SIDE ADJOINING TO A SHARED SHOWER AREA. GREAT LOCATION CLOSE TO SHOPPING CENTERS, RESTAURANTS, PUBLIC TRANSPORTATION AND MUCH MORE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4913 Rockledge Circle have any available units?
4913 Rockledge Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Northdale, FL.
What amenities does 4913 Rockledge Circle have?
Some of 4913 Rockledge Circle's amenities include dogs allowed, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4913 Rockledge Circle currently offering any rent specials?
4913 Rockledge Circle is not currently offering any rent specials.
Is 4913 Rockledge Circle pet-friendly?
Yes, 4913 Rockledge Circle is pet friendly.
Does 4913 Rockledge Circle offer parking?
Yes, 4913 Rockledge Circle offers parking.
Does 4913 Rockledge Circle have units with washers and dryers?
No, 4913 Rockledge Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 4913 Rockledge Circle have a pool?
No, 4913 Rockledge Circle does not have a pool.
Does 4913 Rockledge Circle have accessible units?
No, 4913 Rockledge Circle does not have accessible units.
Does 4913 Rockledge Circle have units with dishwashers?
No, 4913 Rockledge Circle does not have units with dishwashers.
Does 4913 Rockledge Circle have units with air conditioning?
No, 4913 Rockledge Circle does not have units with air conditioning.
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