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2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741
Last updated May 20 2020 at 1:37 PM

2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741

2675 Stratham Court · No Longer Available
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Location

2675 Stratham Court, Kissimmee, FL 34741
Cypress Reserve

Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
furnished
granite counters
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
garage
tennis court
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COMMUNITY ALSO FEATURES POOL, PLAYGROUND, BASKETBALL COURT & TENNIS COURT

No Pets Allowed

(RLNE5743465)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have any available units?
2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kissimmee, FL.
How much is rent in Kissimmee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kissimmee Rent Report.
What amenities does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have?
Some of 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 currently offering any rent specials?
2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 is not currently offering any rent specials.
Is 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 pet-friendly?
No, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kissimmee.
Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 offer parking?
Yes, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 offers parking.
Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have units with washers and dryers?
Yes, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 offers units with in unit laundry.
Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have a pool?
Yes, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 has a pool.
Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have accessible units?
No, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 does not have accessible units.
Does 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 have units with dishwashers?
No, 2675 STRATHAM COURT, KISSIMMEE, FL 34741 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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