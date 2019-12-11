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Jasmine Estates, FL
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8220 WESTFIELD DRIVE
Last updated December 11 2019 at 5:22 AM

8220 WESTFIELD DRIVE

8220 Westfield Drive · No Longer Available
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Location

8220 Westfield Drive, Jasmine Estates, FL 34668
The Lakes

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8220 WESTFIELD DRIVE have any available units?
8220 WESTFIELD DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jasmine Estates, FL.
What amenities does 8220 WESTFIELD DRIVE have?
Some of 8220 WESTFIELD DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8220 WESTFIELD DRIVE currently offering any rent specials?
8220 WESTFIELD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 8220 WESTFIELD DRIVE pet-friendly?
No, 8220 WESTFIELD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jasmine Estates.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE offer parking?
Yes, 8220 WESTFIELD DRIVE offers parking.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 8220 WESTFIELD DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE have a pool?
No, 8220 WESTFIELD DRIVE does not have a pool.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE have accessible units?
No, 8220 WESTFIELD DRIVE does not have accessible units.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 8220 WESTFIELD DRIVE has units with dishwashers.
Does 8220 WESTFIELD DRIVE have units with air conditioning?
No, 8220 WESTFIELD DRIVE does not have units with air conditioning.
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