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Jacksonville Beach, FL
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932 1ST ST N
Last updated September 17 2019 at 3:08 AM

932 1ST ST N

932 1st Street North · No Longer Available
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Location

932 1st Street North, Jacksonville Beach, FL 32250
Jacksonville Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 932 1ST ST N have any available units?
932 1ST ST N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville Beach, FL.
What amenities does 932 1ST ST N have?
Some of 932 1ST ST N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 932 1ST ST N currently offering any rent specials?
932 1ST ST N is not currently offering any rent specials.
Is 932 1ST ST N pet-friendly?
No, 932 1ST ST N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville Beach.
Does 932 1ST ST N offer parking?
Yes, 932 1ST ST N offers parking.
Does 932 1ST ST N have units with washers and dryers?
Yes, 932 1ST ST N offers units with in unit laundry.
Does 932 1ST ST N have a pool?
Yes, 932 1ST ST N has a pool.
Does 932 1ST ST N have accessible units?
No, 932 1ST ST N does not have accessible units.
Does 932 1ST ST N have units with dishwashers?
Yes, 932 1ST ST N has units with dishwashers.
Does 932 1ST ST N have units with air conditioning?
No, 932 1ST ST N does not have units with air conditioning.
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