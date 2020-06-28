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Jacksonville Beach, FL
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516 10TH AVE S
Last updated September 22 2019 at 11:19 AM

516 10TH AVE S

516 10th Avenue South · No Longer Available
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Location

516 10th Avenue South, Jacksonville Beach, FL 32250
Jacksonville Beach

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
fee: 295
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 516 10TH AVE S have any available units?
516 10TH AVE S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville Beach, FL.
What amenities does 516 10TH AVE S have?
Some of 516 10TH AVE S's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 516 10TH AVE S currently offering any rent specials?
516 10TH AVE S is not currently offering any rent specials.
Is 516 10TH AVE S pet-friendly?
Yes, 516 10TH AVE S is pet friendly.
Does 516 10TH AVE S offer parking?
Yes, 516 10TH AVE S offers parking.
Does 516 10TH AVE S have units with washers and dryers?
No, 516 10TH AVE S does not offer units with in unit laundry.
Does 516 10TH AVE S have a pool?
No, 516 10TH AVE S does not have a pool.
Does 516 10TH AVE S have accessible units?
No, 516 10TH AVE S does not have accessible units.
Does 516 10TH AVE S have units with dishwashers?
Yes, 516 10TH AVE S has units with dishwashers.
Does 516 10TH AVE S have units with air conditioning?
No, 516 10TH AVE S does not have units with air conditioning.
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