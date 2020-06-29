All apartments in Jacksonville Beach
Find more places like 1265 18TH ST N.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Jacksonville Beach, FL
/
1265 18TH ST N
Last updated April 22 2020 at 12:27 AM

1265 18TH ST N

1265 18th Street North · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Jacksonville Beach
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

1265 18th Street North, Jacksonville Beach, FL 32250
Jacksonville Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
fire pit
parking
bbq/grill
garage
GREAT VALUE FOR THIS 2 STORY SINGLE FAMILY RENTAL HOME IN JACKSONVILLE BEACH. AVAILABLE APRIL 6TH. BUILT IN 2012 STILL SHOWS LIKE NEW 1,761 SQ. FT. OF SPAVE 3 BEDROOMS,2.5 BATHROOMS, 2 CAR GARAGE & FENCED BACKYARD. ENJOY THE BEACH LIFESTYLE WITH A SHORT BIKE RIDE TO THE BEACH. PERFECT FOR ENTERTAINMENT WITH A GAS STOVE & LARGE KITCHEN CABINETS, BACKSPLASH, GRANITE COUNTER TOPS & TILED FLOORS. MAIN BEDROOM ON FIRST FLOOR WITH DUAL HIS/HERS WALK IN CLOSETS, DOUBLE VANITIES & GLASS TILED SHOWER. 2 OTHER BEDROOMS WITH JACK & JILL BATHROOM. EXTENDED COVERED PATIO IS A PEACEFUL RETREAT OR A PERFECT SPOT FOR A BARBECUE. RECENTLY ADDED BRICK PAVERS, A PERGOLA & FIRE PIT. CONVENIENT OUTDOOR SHOWER, IRRIGATION SYSTEM, UTILITY SINK IN 2 CAR GARAGE. WATER SOFTENER & LAWN MAINTENANCE IS INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1265 18TH ST N have any available units?
1265 18TH ST N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville Beach, FL.
What amenities does 1265 18TH ST N have?
Some of 1265 18TH ST N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1265 18TH ST N currently offering any rent specials?
1265 18TH ST N is not currently offering any rent specials.
Is 1265 18TH ST N pet-friendly?
No, 1265 18TH ST N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville Beach.
Does 1265 18TH ST N offer parking?
Yes, 1265 18TH ST N offers parking.
Does 1265 18TH ST N have units with washers and dryers?
Yes, 1265 18TH ST N offers units with in unit laundry.
Does 1265 18TH ST N have a pool?
No, 1265 18TH ST N does not have a pool.
Does 1265 18TH ST N have accessible units?
No, 1265 18TH ST N does not have accessible units.
Does 1265 18TH ST N have units with dishwashers?
Yes, 1265 18TH ST N has units with dishwashers.
Does 1265 18TH ST N have units with air conditioning?
No, 1265 18TH ST N does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Find a Sublet
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Arium Seaglass at Ponte Vedra Beach
100 Lake Vista Dr
Jacksonville Beach, FL 32082
The Beach House
1300 Shetter Ave
Jacksonville Beach, FL 32250
Ocean Park of Ponte Vedra
4235 Marsh Landing Blvd
Jacksonville Beach, FL 32250
BluWater Apartments
711 Beach Blvd
Jacksonville Beach, FL 32250

Similar Pages

Jacksonville Beach 1 BedroomsJacksonville Beach 2 Bedrooms
Jacksonville Beach 2 Bedrooms, 2 BathroomsJacksonville Beach Apartments with Washer-Dryer
Jacksonville Beach Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Jacksonville, FLPalm Coast, FLOrange Park, FLAtlantic Beach, FLPalm Valley, FLLakeside, FLFleming Island, FLYulee, FLFernandina Beach, FL
St. Marys, GASt. Augustine, FLNocatee, FLGreen Cove Springs, FLSt. Augustine Beach, FLStarke, FLAsbury Lake, FLVillano Beach, FLButler Beach, FL
Neptune Beach, FLBellair-Meadowbrook Terrace, FLKingsland, GAFruit Cove, FLOakleaf Plantation, FLSt. Augustine Shores, FLSawgrass, FLSt. Augustine South, FLWorld Golf Village, FL

Apartments Near Colleges

Edward Waters CollegeJacksonville University
University of North Florida
Florida State College at Jacksonville