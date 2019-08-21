All apartments in Indian Shores
Find more places like 18650 GULF BOULEVARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Indian Shores, FL
/
18650 GULF BOULEVARD
Last updated August 21 2019 at 7:20 AM

18650 GULF BOULEVARD

18650 Gulf Blvd · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Indian Shores
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Gym
See all

Location

18650 Gulf Blvd, Indian Shores, FL 33785

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
media room
BEAUTIFUL REMODELED WITH WOOD LOOK TILE FLOORS THROUGHOUT UNIT AND FULLY FURNISHED LOCATED DIRECTLY ON THE OCEAN/GULF/BEACH. GORGEOUS VIEWS AND DAILY SUNSETS FROM BALCONY DIRECTLY ON THE BEACH.
VERY SPACIOUS UNIT WITH NICE MASTER BEDROOM AND WALK-IN CLOSET.
NEW KITCHEN WITH WOOD CABINETRY, GRANITE, STAINLESS APPLIANCES, BREAKFAST NOOK, NEW BATH VANITY WITH GRANITE, JUST INSTALLED TOP OF THE LINE UPGRADED GLASS SLIDING DOOR. NICE BALCONY OVERLOOKING BEACH. BEAUTIFUL UNIT WITH GORGEOUS SUNSETS IN QUAINT BEACH COMMUNITY. NEWLY BUILT SEMINOLE SHOPPING CENTER, THEATER, FOOD STORES AND SO MUCH MORE JUST MINUTES AWAY.
VERY METICULOUSLY MAINTAINED BY REALTOR/OWNER. FRONT OF BUILDING ACROSS THE BOAT DOCKS AND CATWALK TO FISH.
$3,000 PER MONTH - NO PETS OR SMOKING ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18650 GULF BOULEVARD have any available units?
18650 GULF BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indian Shores, FL.
What amenities does 18650 GULF BOULEVARD have?
Some of 18650 GULF BOULEVARD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18650 GULF BOULEVARD currently offering any rent specials?
18650 GULF BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 18650 GULF BOULEVARD pet-friendly?
No, 18650 GULF BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indian Shores.
Does 18650 GULF BOULEVARD offer parking?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not offer parking.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 18650 GULF BOULEVARD have a pool?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have a pool.
Does 18650 GULF BOULEVARD have accessible units?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have accessible units.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 18650 GULF BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What Makes Your Apartment Cost More?
How Much Should I Spend on Rent?
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Indian Shores 1 Bedroom ApartmentsIndian Shores 2 Bedroom Apartments
Indian Shores 2 Bedroom, 2 Bathroom ApartmentsIndian Shores Apartments with Hardwood Floors
Indian Shores Apartments with Parking

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FLTown 'n' Country, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FL
Dunedin, FLPlant City, FLSpring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLTemple Terrace, FLFruitville, FLApollo Beach, FLSeffner, FLBelleair, FLNorth Sarasota, FLSouth Gate Ridge, FL
Lealman, FLProgress Village, FLPalm River-Clair Mel, FLIndian Rocks Beach, FLSouth Sarasota, FLBardmoor, FLHernando Beach, FLNorth Weeki Wachee, FLSarasota Springs, FLBee Ridge, FLLake Magdalene, FLSun City Center, FL

Apartments Near Colleges

Ringling College of Art and DesignSuncoast Technical College
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg