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Hudson, FL
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13523 OUTBOARD COURT
Last updated April 13 2020 at 8:30 AM

13523 OUTBOARD COURT

13523 Outboard Court · (727) 863-1031
COVID-19 Update
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Location

13523 Outboard Court, Hudson, FL 34667
Sea Ranch on The Gulf

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1064 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ice maker
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
THIS CHARMING 3 BEDROOM, 1.5 BATH, 1 CAR GARAGE (WITH GARAGE DOOR OPENER) HOME HAS A FENCED BACK YARD AND IS ON A WIDE, GULF ACCESS CANAL. LARGE LIVING ROOM, KITCHEN WITH WOOD CABINETS, REFRIGERATOR W/ICE & WATER IN THE DOOR, FLAT TOP RANGE, MICROWAVE, DISHWASHER AND PASS THRU TO LARGE FAMILY ROOM OVERLOOKING THE WATER. CERAMIC TILE FLOORS THROUGHOUT. SKY LIGHTS IN LIVING ROOM, KITCHEN AND MIDDLE BEDROOM MAKE THE HOME BRIGHT AND CHEERFUL. THIS HOME ALSO FEATURES A NICE SCREENED FRONT ENTRY PATIO. ENJOY THE WONDERFUL GULF ACCESS AND BEAUTIFUL VIEWS FROM YOUR PRIVATE BACK YARD. BRING YOUR FISHING POLES, SWIMMING SUIT, BOAT(S) AND JET SKI. THIS LOVELY HOME HAS TWO FLOATING DOCKS. WATERFRONT LIVING AT ITS BEST. CHECK OUT OUR LOCAL RESTAURANTS -“OYSTER OLLIE'S”, SAM'S BEACH CLUB AND HURRICANE HANKS FEATURE LIVE ENTERTAINMENT AND GOOD FOOD. IF YOU CRAVE ITALIAN, TRY GIANNI'S' FOR GREAT FOOD AND REASONABLE PRICING NEARBY. THE REGIONAL MEDICAL HOSPITAL BAYONET POINT, BANKING, SHOPPING CENTER WITH A WINN DIXIE SUPERMARKET ARE ALL A FEW BLOCKS AWAY. WE ALSO HAVE A WONDERFUL LIBRARY IN HUDSON. GULF VIEW SQUARE MALL, THE CASINO BOAT, HOOTERS, THE CRAB SHACK, CATCHES & RUM RUNNERS, WHISKEY JOE'S WITH IT'S OWN PALE SAND BEACH ARE JUST MINUTES AWAY IN PORT RICHEY AND CHECK OUT THE MISS VIRGINIA FOR A DAY OF AFFORDABLE FISHING! THERE ARE MANY AFFORDABLE REALLY GOOD GOLF COURSES IN THE AREA TOO. COME AND LIVE THE WONDERFUL FLORIDA LIFE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13523 OUTBOARD COURT have any available units?
13523 OUTBOARD COURT has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13523 OUTBOARD COURT have?
Some of 13523 OUTBOARD COURT's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13523 OUTBOARD COURT currently offering any rent specials?
13523 OUTBOARD COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 13523 OUTBOARD COURT pet-friendly?
No, 13523 OUTBOARD COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hudson.
Does 13523 OUTBOARD COURT offer parking?
Yes, 13523 OUTBOARD COURT does offer parking.
Does 13523 OUTBOARD COURT have units with washers and dryers?
No, 13523 OUTBOARD COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 13523 OUTBOARD COURT have a pool?
No, 13523 OUTBOARD COURT does not have a pool.
Does 13523 OUTBOARD COURT have accessible units?
No, 13523 OUTBOARD COURT does not have accessible units.
Does 13523 OUTBOARD COURT have units with dishwashers?
Yes, 13523 OUTBOARD COURT has units with dishwashers.
Does 13523 OUTBOARD COURT have units with air conditioning?
No, 13523 OUTBOARD COURT does not have units with air conditioning.
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