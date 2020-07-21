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Hillsborough County, FL
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8522 Broken Willow
Last updated November 26 2019 at 12:42 PM

8522 Broken Willow

8522 Broken Willow Court · No Longer Available
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Location

8522 Broken Willow Court, Hillsborough County, FL 33647
West Meadows

Amenities

pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
Property Amenities
parking
pool
garage
pet friendly
3 BED/ 2.5 BATH 1700 S.F. WITH COMM POOL! TERRIFIC LOCATION! NOT AVAILABLE UNTIL 8/1/2019 - BEAUTIFUL 3 BEDROOM 2.5 BATH TOWNHOME IN NEW TAMPA'S GATED COMMUNITY OF THE HAMMOCKS. LARGE FAMILY ROOM, EAT-IN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR & ALL APPLIANCES. CORNER LOT/END UNIT, VAULTED CEILINGS & TILE FLOORS. LUXURIOUS MASTER BEDROOM & BATHROOM DOWNSTAIRS.INSIDE UTILITY ROOM & A 2 CAR GARAGE. COMMUNITY POOL BEING BUILT SOON. LOCATED IN CLOSE PROXIMITY TO NEW TAMPA, SCHOOLS, RESTAURANTS, SHOPPING AND MAJOR HIGHWAYS. EASY COMMUTE TO USF, AIRPORT, DOWNTOWN TAMPA & BRANDON.

No Cats Allowed

(RLNE4994784)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8522 Broken Willow have any available units?
8522 Broken Willow doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hillsborough County, FL.
Is 8522 Broken Willow currently offering any rent specials?
8522 Broken Willow is not currently offering any rent specials.
Is 8522 Broken Willow pet-friendly?
Yes, 8522 Broken Willow is pet friendly.
Does 8522 Broken Willow offer parking?
Yes, 8522 Broken Willow offers parking.
Does 8522 Broken Willow have units with washers and dryers?
No, 8522 Broken Willow does not offer units with in unit laundry.
Does 8522 Broken Willow have a pool?
Yes, 8522 Broken Willow has a pool.
Does 8522 Broken Willow have accessible units?
No, 8522 Broken Willow does not have accessible units.
Does 8522 Broken Willow have units with dishwashers?
No, 8522 Broken Willow does not have units with dishwashers.
Does 8522 Broken Willow have units with air conditioning?
No, 8522 Broken Willow does not have units with air conditioning.
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