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Fruit Cove, FL
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804 LAPOMA WAY
Last updated May 14 2019 at 2:13 AM

804 LAPOMA WAY

804 Lapoma Way · No Longer Available
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Location

804 Lapoma Way, Fruit Cove, FL 32259

Amenities

granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 804 LAPOMA WAY have any available units?
804 LAPOMA WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fruit Cove, FL.
What amenities does 804 LAPOMA WAY have?
Some of 804 LAPOMA WAY's amenities include granite counters, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 804 LAPOMA WAY currently offering any rent specials?
804 LAPOMA WAY is not currently offering any rent specials.
Is 804 LAPOMA WAY pet-friendly?
No, 804 LAPOMA WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fruit Cove.
Does 804 LAPOMA WAY offer parking?
No, 804 LAPOMA WAY does not offer parking.
Does 804 LAPOMA WAY have units with washers and dryers?
No, 804 LAPOMA WAY does not offer units with in unit laundry.
Does 804 LAPOMA WAY have a pool?
Yes, 804 LAPOMA WAY has a pool.
Does 804 LAPOMA WAY have accessible units?
No, 804 LAPOMA WAY does not have accessible units.
Does 804 LAPOMA WAY have units with dishwashers?
Yes, 804 LAPOMA WAY has units with dishwashers.
Does 804 LAPOMA WAY have units with air conditioning?
No, 804 LAPOMA WAY does not have units with air conditioning.
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