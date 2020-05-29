All apartments in Fruit Cove
Find more places like 1527 Ashlee Branch Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fruit Cove, FL
/
1527 Ashlee Branch Way
Last updated May 29 2020 at 12:17 PM

1527 Ashlee Branch Way

1527 Ashlee Branch Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fruit Cove
See all
Cheap Places
See all
Pet Friendly Places
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

1527 Ashlee Branch Way, Fruit Cove, FL 32259

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
garage
Gorgeous 4 Bedroom 2 Bath Home for Lease! - BEUATIFULLY RENOVATED HOME IN THE HIGHLY DESIRED JULINGTON CREEK AREA! THIS HOME HAS IT ALL! A GRAND ENTRY WITH FRESH PAINT, FORMAL LIVING AND DINING ROOM WITH GREAT SPACE FOR ANY GROWING FAMILY! CHEF'S KITCHEN WITH STAINLSS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS. WOOD FLOORING IN THE FAMILY ROOM, DINING ROOM, AND LIVING ROOM. NEW CERAMIC TILES IN ALL WET AREAS, NEW CARPET IN ALL BEDROOMS, NEW LIGHT FIXTURES, NEW FAUCETS AND A WOOD BURNING FIREPLACE! THE BREAKFAST BAR OVERLOOKS THE FAMILY ROOM. HUGE MASTER SUITE FEATURES DUAL SINKS, GARDEN TUB, HIS AND HERS WALK-IN CLOSETS, AND ACCESS TO THE PATIO! NICE SIZED GUEST ROOM WIH ACCESS TO THE 2ND BATHROM. INSIDE LAUNDRY ROOM CONNECTING TO THE 2 CAR SIDE ENTRY GARAGE. FULLY FENCED BACK YARD AND BEAUTIFUL LANDSCAPING. AWESOME SCHOOLS CLOSE BY AND JUST MINUTES AWAY FROM THE NEW DURBIN CREEK SHOPS AND RESTARAUNTS. CALL OR TEXT DONNA AT 904 945 6600 TO TAKE A TOUR TODAY!

(RLNE5803649)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1527 Ashlee Branch Way have any available units?
1527 Ashlee Branch Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fruit Cove, FL.
What amenities does 1527 Ashlee Branch Way have?
Some of 1527 Ashlee Branch Way's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1527 Ashlee Branch Way currently offering any rent specials?
1527 Ashlee Branch Way is not currently offering any rent specials.
Is 1527 Ashlee Branch Way pet-friendly?
Yes, 1527 Ashlee Branch Way is pet friendly.
Does 1527 Ashlee Branch Way offer parking?
Yes, 1527 Ashlee Branch Way offers parking.
Does 1527 Ashlee Branch Way have units with washers and dryers?
No, 1527 Ashlee Branch Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1527 Ashlee Branch Way have a pool?
Yes, 1527 Ashlee Branch Way has a pool.
Does 1527 Ashlee Branch Way have accessible units?
No, 1527 Ashlee Branch Way does not have accessible units.
Does 1527 Ashlee Branch Way have units with dishwashers?
No, 1527 Ashlee Branch Way does not have units with dishwashers.
Does 1527 Ashlee Branch Way have units with air conditioning?
No, 1527 Ashlee Branch Way does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
How to Furnish an Apartment on a Budget
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Should You Cosign an Apartment Lease?
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Fruit Cove 2 BedroomsFruit Cove 3 Bedrooms
Fruit Cove Apartments with Washer-DryerFruit Cove Cheap Places
Fruit Cove Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Jacksonville, FLGainesville, FLPalm Coast, FLJacksonville Beach, FLOrange Park, FLAtlantic Beach, FLPalm Valley, FLLakeside, FL
Fleming Island, FLYulee, FLFernandina Beach, FLSt. Marys, GASt. Augustine, FLNocatee, FLGreen Cove Springs, FLSt. Augustine Beach, FL
Starke, FLAsbury Lake, FLFlagler Beach, FLOakleaf Plantation, FLSt. Augustine Shores, FLSawgrass, FLSt. Augustine South, FLWorld Golf Village, FL

Apartments Near Colleges

Edward Waters CollegeJacksonville University
University of North FloridaFlorida State College at Jacksonville
University of Florida