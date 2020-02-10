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Elfers, FL
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5601 FESTIVO DRIVE
Last updated February 10 2020 at 11:47 PM

5601 FESTIVO DRIVE

5601 Festivo Drive · No Longer Available
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Location

5601 Festivo Drive, Elfers, FL 34690
La Villa Gardens

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
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REQUIRES GOOD CREDIT, CLEAN BACKGROUND, 3X RENT AS INCOME - 1ST , LAST AND 1 MONTH SECURITY. PET FEE $300 NO AGGRESSIVE BREEDS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5601 FESTIVO DRIVE have any available units?
5601 FESTIVO DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Elfers, FL.
What amenities does 5601 FESTIVO DRIVE have?
Some of 5601 FESTIVO DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5601 FESTIVO DRIVE currently offering any rent specials?
5601 FESTIVO DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 5601 FESTIVO DRIVE pet-friendly?
Yes, 5601 FESTIVO DRIVE is pet friendly.
Does 5601 FESTIVO DRIVE offer parking?
Yes, 5601 FESTIVO DRIVE offers parking.
Does 5601 FESTIVO DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 5601 FESTIVO DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 5601 FESTIVO DRIVE have a pool?
Yes, 5601 FESTIVO DRIVE has a pool.
Does 5601 FESTIVO DRIVE have accessible units?
No, 5601 FESTIVO DRIVE does not have accessible units.
Does 5601 FESTIVO DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 5601 FESTIVO DRIVE has units with dishwashers.
Does 5601 FESTIVO DRIVE have units with air conditioning?
No, 5601 FESTIVO DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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