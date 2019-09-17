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Elfers, FL
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5401 SEAHORSE DRIVE
Last updated September 17 2019 at 7:15 AM

5401 SEAHORSE DRIVE

5401 Seahorse Drive · No Longer Available
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Location

5401 Seahorse Drive, Elfers, FL 34652
Spring Lake Estates

Amenities

patio / balcony
range
refrigerator
Unit Amenities
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
ACTUAL ADDRESS IS 5403 SEAHORSE DR. AVAILABLE SEPTEMBER 28! THIS VERY NICE 800 SQ. FT. 1/2 DUPLEX IS A 2 BR/ 1 BATH. YARD IS FENCED FOR YOUR PRIVACY AND INCLUDES A SMALL PATIO. GREAT LOCATION AND QUIET NEIGHBORHOOD. RENT INCLUDES TRASH, SEWER & LAWN CARE. TENANT IS RESPONSIBLE FOR ALL OTHER UTILITIES. VERY CLEAN AND READY TO CALL HOME. FIRST MONTH RENT & SECURITY DEPOSIT REQUIRED PRIOR TO MOVE IN. APPLICATION FEE OF $35 PER ADULT. SORRY, NO PETS ALLOWED. PREVIOUS EVICTIONS WILL NOT BE CONSIDERED. YOU’LL NOT BE DISAPPOINTED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5401 SEAHORSE DRIVE have any available units?
5401 SEAHORSE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Elfers, FL.
Is 5401 SEAHORSE DRIVE currently offering any rent specials?
5401 SEAHORSE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 5401 SEAHORSE DRIVE pet-friendly?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Elfers.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE offer parking?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not offer parking.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE have units with washers and dryers?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE have a pool?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not have a pool.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE have accessible units?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not have accessible units.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE have units with dishwashers?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 5401 SEAHORSE DRIVE have units with air conditioning?
No, 5401 SEAHORSE DRIVE does not have units with air conditioning.
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