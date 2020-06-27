All apartments in Egypt Lake-Leto
Find more places like 8423 Camden St Apt D.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Egypt Lake-Leto, FL
/
8423 Camden St Apt D
Last updated August 10 2019 at 7:44 AM

8423 Camden St Apt D

8423 Camden Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Egypt Lake-Leto
See all
Cheap Places
See all
Apartments with Gym
See all
2 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all

Location

8423 Camden Street, Egypt Lake-Leto, FL 33614

Amenities

w/d hookup
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
w/d hookup
Property Amenities
alarm system
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
THIS ATTRACTIVE 2/2 CONDO IS LOCATED IN A BUILDING OF 4 UNITS. ENJOY ALL APPLIANCES, CENTRAL AC, FLOORING, GRANITE KITCHEN COUNTERS & TILED FLOORS. THIS PRETTY HOME INCLUDES A GREAT LAYOUT WITH LIVING ROOM AND TWO NICE SIZED BEDROOMS, TWO FULL BATHS WITH LARGE SHOWER, SHARED BACK YARD WITH LAWN SERVICE INCLUDED; WASHER AND DRYER HOOK UPS. ALARM SYSTEM IN UNIT
DONT MISS OUT ON THIS AFFORDABLE NICE HOME WITH AMPLE PARKING AND LOCATED CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING, BUS LINE AND MORE! PETS CONSIDERED. CALL TODAY TO SEE THE HOME! READY FOR AUGUST!

$60 App Fee/Adult, $300 Non-Refundable Pet Fee Per Pet, Security Deposit Equal to One Month's Rent, $75 Tenant Processing Fee Per Household After Acceptance.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8423 Camden St Apt D have any available units?
8423 Camden St Apt D doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Egypt Lake-Leto, FL.
What amenities does 8423 Camden St Apt D have?
Some of 8423 Camden St Apt D's amenities include w/d hookup, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8423 Camden St Apt D currently offering any rent specials?
8423 Camden St Apt D is not currently offering any rent specials.
Is 8423 Camden St Apt D pet-friendly?
Yes, 8423 Camden St Apt D is pet friendly.
Does 8423 Camden St Apt D offer parking?
Yes, 8423 Camden St Apt D offers parking.
Does 8423 Camden St Apt D have units with washers and dryers?
No, 8423 Camden St Apt D does not offer units with in unit laundry.
Does 8423 Camden St Apt D have a pool?
No, 8423 Camden St Apt D does not have a pool.
Does 8423 Camden St Apt D have accessible units?
No, 8423 Camden St Apt D does not have accessible units.
Does 8423 Camden St Apt D have units with dishwashers?
Yes, 8423 Camden St Apt D has units with dishwashers.
Does 8423 Camden St Apt D have units with air conditioning?
Yes, 8423 Camden St Apt D has units with air conditioning.
Helpful Articles
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
How to Rent an Apartment Out of State
How to Get Your Security Deposit Refunded
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Foxcroft Apartments
3807 Tower Rd
Egypt Lake-Leto, FL 33614

Similar Pages

Egypt Lake-Leto 1 BedroomsEgypt Lake-Leto 2 Bedrooms
Egypt Lake-Leto Apartments with GymEgypt Lake-Leto Cheap Places
Egypt Lake-Leto Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FL
Wesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLWinter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FLEast Lake, FLEast Lake-Orient Park, FLSouth Bradenton, FL
Northdale, FLWestchase, FLBartow, FLRuskin, FLBrooksville, FLNew Port Richey, FLOdessa, FLFish Hawk, FLZephyrhills, FLHudson, FLGulfport, FLGulf Gate Estates, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa