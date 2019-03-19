All apartments in Dade City North
Find more places like 37150 Vista Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dade City North, FL
/
37150 Vista Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

37150 Vista Drive

37150 Vista Drive · No Longer Available
Report This Listing

Location

37150 Vista Drive, Dade City North, FL 33523
Elba Heights

Amenities

patio / balcony
stainless steel
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
PRIME PIECE OF PROPERTY FOR LEASE IN WESTLAND FOR LEASE! THIS WONDERFUL HOME FEATURES AN ENTRY LEVEL W/ KITCHEN W/STAINLESS STEEL APPLIANCES & MAPLE CABINETS, GREAT ROOM W/LOVELY GAS FIREPLACE & SITTING ROOM W/BEAUTIFUL FRENCH DOORS THAT CAN BE USED AS A LIBRARY/OFFICE. MASTER SUITE ON UPPER LEVEL FEATURES CATHEDRAL CEILINGS, LARGE WALK-IN CLOSET & ATTACHED MASTER BATH W/ HIS & HER SINKS, WALK-IN SHOWER & SEPARATE SOAKING TUB. EXTERIOR OF HOME FEATURES SPACIOUS DECK IN BACK & SPRINKLER SYSTEM. MINIMUM 1 YEAR LEASE.

Rental Terms: Rent: $2,100, Application Fee: $60, Available 11/15/18
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 37150 Vista Drive have any available units?
37150 Vista Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dade City North, FL.
What amenities does 37150 Vista Drive have?
Some of 37150 Vista Drive's amenities include patio / balcony, stainless steel, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 37150 Vista Drive currently offering any rent specials?
37150 Vista Drive is not currently offering any rent specials.
Is 37150 Vista Drive pet-friendly?
No, 37150 Vista Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dade City North.
Does 37150 Vista Drive offer parking?
No, 37150 Vista Drive does not offer parking.
Does 37150 Vista Drive have units with washers and dryers?
No, 37150 Vista Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 37150 Vista Drive have a pool?
No, 37150 Vista Drive does not have a pool.
Does 37150 Vista Drive have accessible units?
No, 37150 Vista Drive does not have accessible units.
Does 37150 Vista Drive have units with dishwashers?
No, 37150 Vista Drive does not have units with dishwashers.
Does 37150 Vista Drive have units with air conditioning?
No, 37150 Vista Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What Parents Should Look for in an Apartment
How Much Should I Spend on Rent?
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Should You Cosign an Apartment Lease?
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLOrlando, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLLakeland, FLRiverview, FLLargo, FLTown 'n' Country, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLClermont, FL
Wesley Chapel, FLOcoee, FLWinter Garden, FLWinter Haven, FLDunedin, FLFour Corners, FLDade City, FLPasadena Hills, FLZephyrhills, FLBrooksville, FLSouth Brooksville, FLSpring Hill, FL
Land O' Lakes, FLPebble Creek, FLLutz, FLMascotte, FLPlant City, FLWildwood, FLNorth Weeki Wachee, FLGroveland, FLTemple Terrace, FLLeesburg, FLCheval, FLLake Magdalene, FL

Apartments Near Colleges

Lake-Sumter State CollegeFlorida Southern College
Orange Technical College-Orlando CampusPolk State College
University of South Florida-Main Campus