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Rossmoor, CA
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3121 BOSTONIAN DR
Last updated March 2 2020 at 5:51 PM

3121 BOSTONIAN DR

3121 Bostonian Drive · No Longer Available
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Location

3121 Bostonian Drive, Rossmoor, CA 90720
Rossmoor

Amenities

granite counters
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
oven
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
? REMODELED ROSSMOOR BEAUTY !!! ? - Property Id: 219928

COMPLETELY REMODELED INTERIOR, SPACIOUS 3 BED 2 BATH WITH FIREPLACE, NEW FLOORING, NEW CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, ALL BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE OVEN, COOKTOP RANGE, STAINLESS STEEL FARMHOUSE SINK AND DISHWASHER. NEW BATHROOMS, TUB, TOILETS, SINK & FIXTURES. NEW PAINT, BASEBOARDS, RECESSED LIGHTING, CEILING FAN, MIRRORED CLOSET DOORS. 8 HOUSES AWAY FROM ROSSMOOR ELEMENTARY SCHOOL. GREAT LOCATION IN THE HEART OF ROSSMOOR. SPACIOUS YARD, 2 CAR DETACHED GARAGE, DRIVEWAY HAS ROOM FOR 4 CARS. EXTERIOR TO BE REMODELED NEXT.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/219928
Property Id 219928

No Pets Allowed

(RLNE5530688)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3121 BOSTONIAN DR have any available units?
3121 BOSTONIAN DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rossmoor, CA.
What amenities does 3121 BOSTONIAN DR have?
Some of 3121 BOSTONIAN DR's amenities include granite counters, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3121 BOSTONIAN DR currently offering any rent specials?
3121 BOSTONIAN DR is not currently offering any rent specials.
Is 3121 BOSTONIAN DR pet-friendly?
No, 3121 BOSTONIAN DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rossmoor.
Does 3121 BOSTONIAN DR offer parking?
Yes, 3121 BOSTONIAN DR offers parking.
Does 3121 BOSTONIAN DR have units with washers and dryers?
No, 3121 BOSTONIAN DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3121 BOSTONIAN DR have a pool?
No, 3121 BOSTONIAN DR does not have a pool.
Does 3121 BOSTONIAN DR have accessible units?
No, 3121 BOSTONIAN DR does not have accessible units.
Does 3121 BOSTONIAN DR have units with dishwashers?
Yes, 3121 BOSTONIAN DR has units with dishwashers.
Does 3121 BOSTONIAN DR have units with air conditioning?
No, 3121 BOSTONIAN DR does not have units with air conditioning.
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