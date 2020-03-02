3121 BOSTONIAN DR

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? REMODELED ROSSMOOR BEAUTY !!! ? - Property Id: 219928
COMPLETELY REMODELED INTERIOR, SPACIOUS 3 BED 2 BATH WITH FIREPLACE, NEW FLOORING, NEW CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, ALL BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE OVEN, COOKTOP RANGE, STAINLESS STEEL FARMHOUSE SINK AND DISHWASHER. NEW BATHROOMS, TUB, TOILETS, SINK & FIXTURES. NEW PAINT, BASEBOARDS, RECESSED LIGHTING, CEILING FAN, MIRRORED CLOSET DOORS. 8 HOUSES AWAY FROM ROSSMOOR ELEMENTARY SCHOOL. GREAT LOCATION IN THE HEART OF ROSSMOOR. SPACIOUS YARD, 2 CAR DETACHED GARAGE, DRIVEWAY HAS ROOM FOR 4 CARS. EXTERIOR TO BE REMODELED NEXT.
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Property Id 219928
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(RLNE5530688)