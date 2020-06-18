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Lodi, CA
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610 HAMPTON DRIVE
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

610 HAMPTON DRIVE

610 Hampton Drive · No Longer Available
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Location

610 Hampton Drive, Lodi, CA 95242
Vinewood

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
610 HAMPTON DRIVE Available 07/10/20 BEAUTIFULLY REMODELED CUSTOM HOME IN VERY DESIRABLE NEIGHBORHOOD - 1 YEAR LEASE
WEEKLY GARDENER INCLUDED
PEST CONTROL SERVICE EVERY OTHER MONTH
WALKING DISTANCE TO ALL 3 SCHOOL LEVELS
1 SMALL DOG NEGOTIABLE WITH ADDITIONAL DEPOSIT
20 LBS OR LESS, AGE MINIMUM 2 YEARS - NO CATS

OWNER REQUIREMENT - ALL ADULTS MUST QUALIFY:
MINIMUM 700 CREDIT SCORE
MINIMUM MONTHLY GROSS INCOME $6,000
MAX 5 OCCUPANTS (REGARDLESS OF AGE)
MINIMUM 3 CURRENT YRS GOOD LANDLORD
REFERENCES (FAMILY NOT COUNTED)
NO PAST EVICTIONS OR DEBTS TO LANDLORD
NO SMOKING ANYWHERE ON PROPERTY

EMAIL LAURA@BEACONLODIRENTALS.COM, IF NO EMAIL
CALL (209) 333-2700 TO MAKE AN APPOINTMENT TO
PICK UP APPLICATION PACKET AT OFFICE.
OFFICE STAFF WORKING, BUT CLOSED TO FOOT TRAFFIC
PROCESSING APPLICATIONS THROUGH DROP BOX AND
PRACTICING SAFE SOCIAL DISTANCING
WILL SHOW UNIT WHEN APPLICATION IS APPROVED

No Cats Allowed

(RLNE4498073)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 610 HAMPTON DRIVE have any available units?
610 HAMPTON DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lodi, CA.
What amenities does 610 HAMPTON DRIVE have?
Some of 610 HAMPTON DRIVE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 610 HAMPTON DRIVE currently offering any rent specials?
610 HAMPTON DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 610 HAMPTON DRIVE pet-friendly?
Yes, 610 HAMPTON DRIVE is pet friendly.
Does 610 HAMPTON DRIVE offer parking?
Yes, 610 HAMPTON DRIVE does offer parking.
Does 610 HAMPTON DRIVE have units with washers and dryers?
No, 610 HAMPTON DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 610 HAMPTON DRIVE have a pool?
No, 610 HAMPTON DRIVE does not have a pool.
Does 610 HAMPTON DRIVE have accessible units?
No, 610 HAMPTON DRIVE does not have accessible units.
Does 610 HAMPTON DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 610 HAMPTON DRIVE has units with dishwashers.
Does 610 HAMPTON DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 610 HAMPTON DRIVE has units with air conditioning.
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