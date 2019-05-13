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East San Gabriel, CA
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7242 Donnelly Avenue
Last updated May 13 2019 at 1:54 AM

7242 Donnelly Avenue

7242 Donnelly Avenue · No Longer Available
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Location

7242 Donnelly Avenue, East San Gabriel, CA 91775
East San Gabriel

Amenities

garage
recently renovated
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
3 BEDROOMS; 1+1/2 BATH, 2-CAR GARAGE, UPDATED KITCHEN, NICE COMMUNITY/PRIVATE STREET NEAR THE SOUTH-WEST CORNER OF hUNTINGTON AND ROSEMEAD BLVD. VERY CONVENIENT TO PUBLIC TRANSPORTATION, WALK TO SHOPPING BANK, RESTAURANTS AND GROCERY OUTLET. MASTER BEDROOM HAS 1/2 BATH. THIRD BEDROOM COULD BE CONVERTED TO DEN, FAMILY ROOM OR FORMAL DINNING. SPACIOUS AND VERY PRIVATE BACKYARD. FRUIT BEARING ORANGES AND LEMON ALL YEAR ROUND IN THE FRONT AND SIDE YARD. TWO CAR GARAGE WITH SECTIONAL AUTOMATIC DOOR OPENER. FROM THE GARAGE ENTER TO THE HOUSE THROUGH THE BACKDOOR FOR CONVENIENCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7242 Donnelly Avenue have any available units?
7242 Donnelly Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East San Gabriel, CA.
Is 7242 Donnelly Avenue currently offering any rent specials?
7242 Donnelly Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7242 Donnelly Avenue pet-friendly?
No, 7242 Donnelly Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East San Gabriel.
Does 7242 Donnelly Avenue offer parking?
Yes, 7242 Donnelly Avenue offers parking.
Does 7242 Donnelly Avenue have units with washers and dryers?
No, 7242 Donnelly Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7242 Donnelly Avenue have a pool?
No, 7242 Donnelly Avenue does not have a pool.
Does 7242 Donnelly Avenue have accessible units?
No, 7242 Donnelly Avenue does not have accessible units.
Does 7242 Donnelly Avenue have units with dishwashers?
No, 7242 Donnelly Avenue does not have units with dishwashers.
Does 7242 Donnelly Avenue have units with air conditioning?
No, 7242 Donnelly Avenue does not have units with air conditioning.
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