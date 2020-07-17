All apartments in Yavapai County
Find more places like 40 Cascade Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Yavapai County, AZ
/
40 Cascade Drive
Last updated July 15 2020 at 6:51 PM

40 Cascade Drive

40 Cascade Drive · (928) 282-9533
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

40 Cascade Drive, Yavapai County, AZ 86336

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 40 Cascade Drive · Avail. now

$2,500

3 Bed · 2 Bath · 1456 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
air conditioning
bbq/grill
bathtub
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
in unit laundry
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
COUNTRY HOME ON PEACEFUL 1 ACRE - W. SEDONA - THIS PROPERTY OFFERS COUNTRY LIVING WITH BEAUTIFUL PANORAMIC VIEWS. LOCATED OFF LOWER RED ROCK LOOP ROAD NEAR RED ROCK STATE PARK. A VERY PEACEFUL SETTING AND ALSO A HIKERS PARADISE, WITH TRAIL ACCESS FROM THE BACK YARD. A QUICK DRIVE WILL BRING YOU THE CONVENIENCE OF NEARBY WEST SEDONA SHOPS, RESTAURANTS AND RED ROCK HIGH SCHOOL.
QUAINT RANCH STYLE HOME WITH BAMBOO AND TILE FLOORING. EAT-IN KITCHEN WITH LARGE SINK, PLENTY OF CABINETS AND DOOR TO LARGE DECK, FENCED VEGETABLE GARDEN, LAUNDRY LINE, AND GREAT STONE BBQ.
MASTER BEDROOM WITH SOAKING TUB, DOUBLE CLOSET, AND A SLIDING DOOR TO A PATIO AREA WHERE YOU CAN ENJOY YOUR MORNING COFFEE AND WATCH THE HOT AIR BALLOONS FLOAT BY. THERE ARE TWO MORE BEDROOMS AND A FULL BATH. THE THIRD BEDROOM HAS DIRECT ACCESS FROM THE GARAGE AND WOULD MAKE A GREAT STUDIO OR OFFICE. THIS HOME ALSO INCLUDES FULL SIZE WASHER & DRYER, WOOD STOVE IN THE LIVING ROOM, NEWER HEAT PUMP FOR HEAT AND AC AND A LARGE GARAGE.
THE PROPERTY BORDERS NATIONAL FOREST LAND WITH DIRECT ACCESS TO HIKING TRAILS. THERE IS A 1584 SQ.FT. HORSE FACILITY THAT TENANT MAY USE AS A RECREATION AREA (GREAT VIEW OF THUNDER MOUNTAIN) , AS OWNER IS NO LONGER ALLOWING HORSES ON THE PROPERTY. TENANT PAYS ELECTRIC AND TRASH. PRIVATE WELL FOR WATER AT NO COST TO TENANT. PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING. SHOWINGS BEGIN JUNE 22ND.

No Pets Allowed

(RLNE2550527)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 40 Cascade Drive have any available units?
40 Cascade Drive has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 40 Cascade Drive have?
Some of 40 Cascade Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 40 Cascade Drive currently offering any rent specials?
40 Cascade Drive is not currently offering any rent specials.
Is 40 Cascade Drive pet-friendly?
No, 40 Cascade Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yavapai County.
Does 40 Cascade Drive offer parking?
Yes, 40 Cascade Drive offers parking.
Does 40 Cascade Drive have units with washers and dryers?
Yes, 40 Cascade Drive offers units with in unit laundry.
Does 40 Cascade Drive have a pool?
No, 40 Cascade Drive does not have a pool.
Does 40 Cascade Drive have accessible units?
No, 40 Cascade Drive does not have accessible units.
Does 40 Cascade Drive have units with dishwashers?
No, 40 Cascade Drive does not have units with dishwashers.
Does 40 Cascade Drive have units with air conditioning?
Yes, 40 Cascade Drive has units with air conditioning.
Interested in 40 Cascade Drive?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Prescott Lakes Community
2105 Blooming Hills Dr
Prescott, AZ 86301
Cedar Ridge
337 Robinson Drive
Prescott, AZ 86303
Piñon Lofts
10 Pinon Drive
Sedona, AZ 86336
Homestead Talking Glass
3131 North Main Street
Prescott Valley, AZ 86314
Terraces
5700 E Market St
Prescott Valley, AZ 86314

Similar Pages

Pinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZFlagstaff, AZ
Prescott, AZQueen Creek, AZPrescott Valley, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZCottonwood, AZVillage of Oak Creek, AZSedona, AZKachina Village, AZCave Creek, AZAnthem, AZ
Carefree, AZBuckeye, AZPayson, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZLitchfield Park, AZTolleson, AZGold Canyon, AZSan Tan Valley, AZSun Lakes, AZFlorence, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeNorthern Arizona University
Rio Salado College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity