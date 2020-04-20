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Rio Verde, AZ
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17764 E STOCKING Trail
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

17764 E STOCKING Trail

17764 E Stocking Trl · (602) 315-8749
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Location

17764 E Stocking Trl, Rio Verde, AZ 85263
Tonto Verde

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$5,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1543 sqft

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Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17764 E STOCKING Trail have any available units?
17764 E STOCKING Trail has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17764 E STOCKING Trail have?
Some of 17764 E STOCKING Trail's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17764 E STOCKING Trail currently offering any rent specials?
17764 E STOCKING Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 17764 E STOCKING Trail pet-friendly?
No, 17764 E STOCKING Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rio Verde.
Does 17764 E STOCKING Trail offer parking?
Yes, 17764 E STOCKING Trail does offer parking.
Does 17764 E STOCKING Trail have units with washers and dryers?
No, 17764 E STOCKING Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 17764 E STOCKING Trail have a pool?
Yes, 17764 E STOCKING Trail has a pool.
Does 17764 E STOCKING Trail have accessible units?
No, 17764 E STOCKING Trail does not have accessible units.
Does 17764 E STOCKING Trail have units with dishwashers?
Yes, 17764 E STOCKING Trail has units with dishwashers.
Does 17764 E STOCKING Trail have units with air conditioning?
No, 17764 E STOCKING Trail does not have units with air conditioning.
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