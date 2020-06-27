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Anthem, AZ
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39922 N BELL MEADOW Trail
Last updated December 5 2019 at 12:11 PM

39922 N BELL MEADOW Trail

39922 North Bell Meadow Court · No Longer Available
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Location

39922 North Bell Meadow Court, Anthem, AZ 85086
Anthem

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39922 N BELL MEADOW Trail have any available units?
39922 N BELL MEADOW Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anthem, AZ.
What amenities does 39922 N BELL MEADOW Trail have?
Some of 39922 N BELL MEADOW Trail's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39922 N BELL MEADOW Trail currently offering any rent specials?
39922 N BELL MEADOW Trail is not currently offering any rent specials.
Is 39922 N BELL MEADOW Trail pet-friendly?
No, 39922 N BELL MEADOW Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anthem.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail offer parking?
Yes, 39922 N BELL MEADOW Trail offers parking.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail have units with washers and dryers?
Yes, 39922 N BELL MEADOW Trail offers units with in unit laundry.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail have a pool?
Yes, 39922 N BELL MEADOW Trail has a pool.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail have accessible units?
No, 39922 N BELL MEADOW Trail does not have accessible units.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail have units with dishwashers?
Yes, 39922 N BELL MEADOW Trail has units with dishwashers.
Does 39922 N BELL MEADOW Trail have units with air conditioning?
No, 39922 N BELL MEADOW Trail does not have units with air conditioning.
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