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50 Garvin DR
Last updated June 3 2020 at 6:36 PM

50 Garvin DR

50 North Garvin Drive · (501) 230-5290
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Location

50 North Garvin Drive, Fayetteville, AR 72701
University Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 1588 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50 Garvin DR have any available units?
50 Garvin DR has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fayetteville, AR?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fayetteville Rent Report.
What amenities does 50 Garvin DR have?
Some of 50 Garvin DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50 Garvin DR currently offering any rent specials?
50 Garvin DR isn't currently offering any rent specials.
Is 50 Garvin DR pet-friendly?
No, 50 Garvin DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fayetteville.
Does 50 Garvin DR offer parking?
No, 50 Garvin DR does not offer parking.
Does 50 Garvin DR have units with washers and dryers?
No, 50 Garvin DR does not offer units with in unit laundry.
Does 50 Garvin DR have a pool?
No, 50 Garvin DR does not have a pool.
Does 50 Garvin DR have accessible units?
No, 50 Garvin DR does not have accessible units.
Does 50 Garvin DR have units with dishwashers?
Yes, 50 Garvin DR has units with dishwashers.
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