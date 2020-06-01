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Stone Ridge, VA
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25140 BOOMERANG TER
Last updated June 1 2020 at 10:52 PM

25140 BOOMERANG TER

25140 Boomerang Terrace · No Longer Available
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Stone Ridge
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Location

25140 Boomerang Terrace, Stone Ridge, VA 20105

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25140 BOOMERANG TER have any available units?
25140 BOOMERANG TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Stone Ridge, VA.
What amenities does 25140 BOOMERANG TER have?
Some of 25140 BOOMERANG TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25140 BOOMERANG TER currently offering any rent specials?
25140 BOOMERANG TER is not currently offering any rent specials.
Is 25140 BOOMERANG TER pet-friendly?
No, 25140 BOOMERANG TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Stone Ridge.
Does 25140 BOOMERANG TER offer parking?
Yes, 25140 BOOMERANG TER offers parking.
Does 25140 BOOMERANG TER have units with washers and dryers?
Yes, 25140 BOOMERANG TER offers units with in unit laundry.
Does 25140 BOOMERANG TER have a pool?
No, 25140 BOOMERANG TER does not have a pool.
Does 25140 BOOMERANG TER have accessible units?
No, 25140 BOOMERANG TER does not have accessible units.
Does 25140 BOOMERANG TER have units with dishwashers?
Yes, 25140 BOOMERANG TER has units with dishwashers.
Does 25140 BOOMERANG TER have units with air conditioning?
No, 25140 BOOMERANG TER does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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