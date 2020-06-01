25140 BOOMERANG TER

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BRICK FRONT VAN METRE "MOSBY" MODEL WITH OVER 2,500 FINISHED SQUARE FEET*3 BEDROOMS, 2 FULL, 2 HALF BATHS & 2 CAR GARAGE*LOCATED ON PRIVATE STREET BACKINT TO TREES*9 FOOT CEILINGS*GOURMET KITCHEN WITH CENTER ISLAND & GRANITE COUNTERTOPS*MAIN LEVEL FAMILY ROOM*WALK OUT TO LARGE REAR DECK*MASTER BEDROOM WITH VAULTED CEILINGS & WALK IN CLOSET*LUXURY MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER & 2 PERSON SOAKING TUB*2 ADDITIONAL BEDROOMS & FULL BATH ON UPPER LEVEL*REC ROOM & HALF BATH ON LOWER LEVEL*WALK OUT TO FENCED IN REAR YARD*