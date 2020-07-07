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South Riding, VA
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25461 LEMON TREE PL
Last updated July 7 2020 at 12:30 PM

25461 LEMON TREE PL

25461 Lemon Tree Place · (866) 677-6937
COVID-19 Update
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Location

25461 Lemon Tree Place, South Riding, VA 20152
South Riding

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,600

4 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25461 LEMON TREE PL have any available units?
25461 LEMON TREE PL has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 25461 LEMON TREE PL have?
Some of 25461 LEMON TREE PL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25461 LEMON TREE PL currently offering any rent specials?
25461 LEMON TREE PL is not currently offering any rent specials.
Is 25461 LEMON TREE PL pet-friendly?
No, 25461 LEMON TREE PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Riding.
Does 25461 LEMON TREE PL offer parking?
Yes, 25461 LEMON TREE PL offers parking.
Does 25461 LEMON TREE PL have units with washers and dryers?
Yes, 25461 LEMON TREE PL offers units with in unit laundry.
Does 25461 LEMON TREE PL have a pool?
No, 25461 LEMON TREE PL does not have a pool.
Does 25461 LEMON TREE PL have accessible units?
No, 25461 LEMON TREE PL does not have accessible units.
Does 25461 LEMON TREE PL have units with dishwashers?
Yes, 25461 LEMON TREE PL has units with dishwashers.
Does 25461 LEMON TREE PL have units with air conditioning?
No, 25461 LEMON TREE PL does not have units with air conditioning.
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