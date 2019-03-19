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15823 Beau Ridge Dr.
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Montclair, VA
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15823 Beau Ridge Dr
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15823 Beau Ridge Dr

15823 Beau Ridge Drive · No Longer Available
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Location

15823 Beau Ridge Drive, Montclair, VA 22193

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
pool table
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LARGE SINGLE FAMILY HOME IN BEAU RIDGE ESTATES - END OF PIPE STEM - BACKS TO WOODS - LOTS OF PRIVACY - LIVING ROOM - SEPARATE DINING ROOM - LARGE KITCHEN - LARGE FAMILY ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE - 4 BEDROOMS - 3.5 BATHS - FINISHED BASEMENT - 2 CAR GARAGE - POOL TABLE CONVEYS!! GREAT HOME!! CLOSE TO 95, QUANTICO, BELVOIR, SCHOOLS, SHOPPING, PARKS AND MORE!!IN ADDITION TO THE BASE RENTAL RATE, TENANT WILL BE RESPONSIBLE FOR PAYING A $13.00 CHARGE THAT WILL BE USED TO HAVE HVAC FILTERS DELIVERED TO THEIR HOME APPROXIMATELY EVERY 60 DAYS UNDER THE UTILITY AND MAINTENANCE REDUCTION PROGRAM TO HELP SAVE 5-15% OF THE HEATING AND COOLING BILL AS WELL AS CREATE A CLEAN AND HEALTHY LIVING ENVIRONMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

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Frequently Asked Questions

Does 15823 Beau Ridge Dr have any available units?
15823 Beau Ridge Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Montclair, VA.
What amenities does 15823 Beau Ridge Dr have?
Some of 15823 Beau Ridge Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15823 Beau Ridge Dr currently offering any rent specials?
15823 Beau Ridge Dr is not currently offering any rent specials.
Is 15823 Beau Ridge Dr pet-friendly?
Yes, 15823 Beau Ridge Dr is pet friendly.
Does 15823 Beau Ridge Dr offer parking?
Yes, 15823 Beau Ridge Dr offers parking.
Does 15823 Beau Ridge Dr have units with washers and dryers?
Yes, 15823 Beau Ridge Dr offers units with in unit laundry.
Does 15823 Beau Ridge Dr have a pool?
No, 15823 Beau Ridge Dr does not have a pool.
Does 15823 Beau Ridge Dr have accessible units?
No, 15823 Beau Ridge Dr does not have accessible units.
Does 15823 Beau Ridge Dr have units with dishwashers?
Yes, 15823 Beau Ridge Dr has units with dishwashers.
Does 15823 Beau Ridge Dr have units with air conditioning?
Yes, 15823 Beau Ridge Dr has units with air conditioning.

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