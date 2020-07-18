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Marumsco, VA
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1857 CEDAR COVE WAY
Last updated July 2 2020 at 4:23 PM

1857 CEDAR COVE WAY

1857 Cedar Cove Way · (703) 615-9184
COVID-19 Update
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Location

1857 Cedar Cove Way, Marumsco, VA 22191

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,950

3 Bed · 3 Bath · 1593 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions

Does 1857 CEDAR COVE WAY have any available units?
1857 CEDAR COVE WAY has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1857 CEDAR COVE WAY have?
Some of 1857 CEDAR COVE WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1857 CEDAR COVE WAY currently offering any rent specials?
1857 CEDAR COVE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 1857 CEDAR COVE WAY pet-friendly?
No, 1857 CEDAR COVE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Marumsco.
Does 1857 CEDAR COVE WAY offer parking?
Yes, 1857 CEDAR COVE WAY offers parking.
Does 1857 CEDAR COVE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 1857 CEDAR COVE WAY offers units with in unit laundry.
Does 1857 CEDAR COVE WAY have a pool?
No, 1857 CEDAR COVE WAY does not have a pool.
Does 1857 CEDAR COVE WAY have accessible units?
No, 1857 CEDAR COVE WAY does not have accessible units.
Does 1857 CEDAR COVE WAY have units with dishwashers?
Yes, 1857 CEDAR COVE WAY has units with dishwashers.
Does 1857 CEDAR COVE WAY have units with air conditioning?
Yes, 1857 CEDAR COVE WAY has units with air conditioning.

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