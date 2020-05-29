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Lowes Island, VA
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47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE

47403 Darkhollow Falls Terrace · No Longer Available
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Location

47403 Darkhollow Falls Terrace, Lowes Island, VA 20165
Great Falls Chase

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
AVAILABLE IMMEDIATELY. STUNNING BRICK FRONT END UNIT GARAGE TOWNHOME. SPACIOUS, OPEN FLOOR PLAN WITH HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE ENTIRE MAIN LEVEL. NEW CARPETING JUST INSTALLED! LARGE GOURMET KITCHEN W/ GRANITE COUNTERTOPS, CENTER ISLAND AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. SUN FILLED FAMILY ROOM LEADS OUT TO DECK FOR OUTDOOR ENJOYMENT. FULLY FINISHED WALKOUT BASEMENT FEATURES A OVERSIZED REC ROOM WITH COZY FIREPLACE, AND FULL BATH. GORGEOUS MASTER SUITE WITH VAULTED CEILING, ENSUITE BATH W/ SOAKING TUB. FENCED REAR YARD BACKS TO TREES FOR ADDED PRIVACY. GREAT COMMUNITY AMENITIES. WALK TO NEARBY SHOPPING AND RESTAURANTS. MINUTES TO MAJOR COMMUTER ROUTES. SORRY NO PETS; NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have any available units?
47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lowes Island, VA.
What amenities does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have?
Some of 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE currently offering any rent specials?
47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE pet-friendly?
No, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lowes Island.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE offer parking?
Yes, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE offers parking.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have a pool?
No, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE does not have a pool.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have accessible units?
No, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE does not have accessible units.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE has units with dishwashers.
Does 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE have units with air conditioning?
No, 47403 DARKHOLLOW FALLS TERRACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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