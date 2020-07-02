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14273 CATBIRD DRIVE
Last updated July 2 2020 at 4:23 PM

14273 CATBIRD DRIVE

14273 Catbird Drive · (703) 366-3444
COVID-19 Update
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Location

14273 Catbird Drive, Linton Hall, VA 20155
Meadows at Morris Farm

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$3,475

6 Bed · 5 Bath · 4256 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14273 CATBIRD DRIVE have any available units?
14273 CATBIRD DRIVE has a unit available for $3,475 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 14273 CATBIRD DRIVE have?
Some of 14273 CATBIRD DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14273 CATBIRD DRIVE currently offering any rent specials?
14273 CATBIRD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 14273 CATBIRD DRIVE pet-friendly?
No, 14273 CATBIRD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Linton Hall.
Does 14273 CATBIRD DRIVE offer parking?
Yes, 14273 CATBIRD DRIVE offers parking.
Does 14273 CATBIRD DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 14273 CATBIRD DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 14273 CATBIRD DRIVE have a pool?
No, 14273 CATBIRD DRIVE does not have a pool.
Does 14273 CATBIRD DRIVE have accessible units?
No, 14273 CATBIRD DRIVE does not have accessible units.
Does 14273 CATBIRD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 14273 CATBIRD DRIVE has units with dishwashers.
Does 14273 CATBIRD DRIVE have units with air conditioning?
No, 14273 CATBIRD DRIVE does not have units with air conditioning.
Interested in 14273 CATBIRD DRIVE?
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