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Linton Hall, VA
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10137 CRASHING THUNDER PLACE
Last updated December 18 2019 at 7:52 AM

10137 CRASHING THUNDER PLACE

10137 Crashing Thunder Pl · No Longer Available
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Location

10137 Crashing Thunder Pl, Linton Hall, VA 20136

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
pool table
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool table
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
*PRICE REDUCED* AVAILABLE 12/1 or flexible move in date until 1/1 ! Basically in Bristow. EASY VIEWINGS NOW! 4,632 SQ FT RENOVATED, *****6 BEDROOMS*****3.5 BATHROOMS. EVEN MORE ROOM IN BASEMENT FOR POOL TABLE/MAN CAVE ETC. IN A QUIET CUL-DE-SAC. GREAT SCHOOLS, 2 SETS OF WASHER/DRYER.; 1 SET IN BASEMENT. AMAZING FRIENDLY LANDLORD. CLOSE TO VRE THAT GOES DIRECTLY TO UNION STATION AND ALEXANDRIA AREA. ******PETS ARE WELCOMED****** FULLY FENCED BACKYARD. WALKOUT BASEMENT. RIGHT OFF LINTON HALL RD NEAR HARRIS TEETER! longer lease preferred

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have any available units?
10137 CRASHING THUNDER PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Linton Hall, VA.
What amenities does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have?
Some of 10137 CRASHING THUNDER PLACE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10137 CRASHING THUNDER PLACE currently offering any rent specials?
10137 CRASHING THUNDER PLACE isn't currently offering any rent specials.
Is 10137 CRASHING THUNDER PLACE pet-friendly?
Yes, 10137 CRASHING THUNDER PLACE is pet friendly.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE offer parking?
Yes, 10137 CRASHING THUNDER PLACE does offer parking.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 10137 CRASHING THUNDER PLACE offers units with in unit laundry.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have a pool?
No, 10137 CRASHING THUNDER PLACE does not have a pool.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have accessible units?
No, 10137 CRASHING THUNDER PLACE does not have accessible units.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have units with dishwashers?
Yes, 10137 CRASHING THUNDER PLACE has units with dishwashers.
Does 10137 CRASHING THUNDER PLACE have units with air conditioning?
No, 10137 CRASHING THUNDER PLACE does not have units with air conditioning.
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