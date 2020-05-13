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Laurel Hill, VA
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8220 CATBIRD CIRCLE
Last updated February 28 2020 at 6:10 PM

8220 CATBIRD CIRCLE

8220 Catbird Circle · No Longer Available
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Location

8220 Catbird Circle, Laurel Hill, VA 22079

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
SPACIOUS AND BRIGHT TOP FLOOR 2 LEVEL UNIT IN GREAT LOCATION! MOVE IN READY......FRESHLY PAINTED, BRAND NEW CARPET ON THE LOWER LEVEL AND NEW FLOORING IN THE KITCHEN AND BATHS. MAIN LEVEL FEATURES OPEN LIVING ROOM /DINING ROOM WITH FIREPLACE AND BALCONY, GOOD SIZED KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES AND NEW GRANITE COUNTERS. UPSTAIRS YOU WILL FIND 2 BEDROOMS WITH VAULTED CEILINGS (LARGER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET), FULL BATH WITH DOUBLE BOWL VANITY AND LAUNDRY ROOM. ONE ASSIGNED PARKING SPACE AND EXTRA NON RESERVED PARKING AVAILABLE. COMMUNITY POOL. MINUTES TO 95, VRE AND FT. BELVOIR. 1ST MONTH'S RENT IN CERT FUNDS TO RE/MAX ALLEGIANCE. $35 PROCESSING FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8220 CATBIRD CIRCLE have any available units?
8220 CATBIRD CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel Hill, VA.
What amenities does 8220 CATBIRD CIRCLE have?
Some of 8220 CATBIRD CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8220 CATBIRD CIRCLE currently offering any rent specials?
8220 CATBIRD CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 8220 CATBIRD CIRCLE pet-friendly?
No, 8220 CATBIRD CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laurel Hill.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE offer parking?
Yes, 8220 CATBIRD CIRCLE offers parking.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 8220 CATBIRD CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE have a pool?
Yes, 8220 CATBIRD CIRCLE has a pool.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE have accessible units?
No, 8220 CATBIRD CIRCLE does not have accessible units.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 8220 CATBIRD CIRCLE has units with dishwashers.
Does 8220 CATBIRD CIRCLE have units with air conditioning?
No, 8220 CATBIRD CIRCLE does not have units with air conditioning.
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