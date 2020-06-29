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Lake Ridge, VA
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4793 CHARTER COURT
Last updated May 26 2020 at 11:35 PM

4793 CHARTER COURT

4793 Charter Court · No Longer Available
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Location

4793 Charter Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
BEAUTIFUL SPACIOUS 2 BEDROOM, 1 BATH BASEMENT APARTMENT, OVER 1500 SQUARE FEET, HAS NEW PRIVATE KITCHEN WITH NEW CABINETS, GRANITE COUNTER,NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, NICE BREAKFAST BAR,EAT IN KITCHEN SPACE, HUGE RECREATIONAL ROOM WITH GAS FIREPLACE, LOTS OF WINDOWS, LOTS OF NATURAL LIGHT, PRIVATE REAR WALK OUT LEVEL ENTRANCE , OVERLOOKING TO A GOLF COURSE, EXTERIOR STONE PATIO, LOCATED IN A DESIRABLE COMMUNITY WITH MANY AMENITIES, CLOSE TO POTOMAC MILLS, QUANTICO, MARINE BASE,OCCOQUAN & FORT BELVOIR. CALL BEFORE SHOWING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4793 CHARTER COURT have any available units?
4793 CHARTER COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 4793 CHARTER COURT have?
Some of 4793 CHARTER COURT's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4793 CHARTER COURT currently offering any rent specials?
4793 CHARTER COURT is not currently offering any rent specials.
Is 4793 CHARTER COURT pet-friendly?
No, 4793 CHARTER COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 4793 CHARTER COURT offer parking?
No, 4793 CHARTER COURT does not offer parking.
Does 4793 CHARTER COURT have units with washers and dryers?
No, 4793 CHARTER COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 4793 CHARTER COURT have a pool?
No, 4793 CHARTER COURT does not have a pool.
Does 4793 CHARTER COURT have accessible units?
No, 4793 CHARTER COURT does not have accessible units.
Does 4793 CHARTER COURT have units with dishwashers?
Yes, 4793 CHARTER COURT has units with dishwashers.
Does 4793 CHARTER COURT have units with air conditioning?
No, 4793 CHARTER COURT does not have units with air conditioning.
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