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Lake Ridge, VA
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12745 HUNTERBROOK DRIVE
Last updated May 9 2020 at 5:07 AM

12745 HUNTERBROOK DRIVE

12745 Hunterbrook Drive · No Longer Available
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Location

12745 Hunterbrook Drive, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have any available units?
12745 HUNTERBROOK DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have?
Some of 12745 HUNTERBROOK DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12745 HUNTERBROOK DRIVE currently offering any rent specials?
12745 HUNTERBROOK DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12745 HUNTERBROOK DRIVE pet-friendly?
Yes, 12745 HUNTERBROOK DRIVE is pet friendly.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE offer parking?
No, 12745 HUNTERBROOK DRIVE does not offer parking.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 12745 HUNTERBROOK DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have a pool?
No, 12745 HUNTERBROOK DRIVE does not have a pool.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have accessible units?
No, 12745 HUNTERBROOK DRIVE does not have accessible units.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 12745 HUNTERBROOK DRIVE has units with dishwashers.
Does 12745 HUNTERBROOK DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 12745 HUNTERBROOK DRIVE has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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