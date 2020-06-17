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Kings Park, VA
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5417 PANOLA CT
Last updated June 17 2020 at 5:31 AM

5417 PANOLA CT

5417 Panola Court · No Longer Available
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Location

5417 Panola Court, Kings Park, VA 22151

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
pool
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
LARGEST MODEL IN DANBURY FOREST**RARELY AVAILABLE END-UNIT**UPPER LEVEL BATHS IN PROCESS OF RENOVATION (please excuse the mess) AND BOTH UPPER LEVELS OF CARPET WILL BE REPLACED BEFORE NEW TENANT**SEP DR**EXPANSIVE LR**LL WALKOUT REC ROOM W/FIREPLACE**STORAGE GALORE**LG FENCED YARD**SUPER LOCATION**EASY ACCESS TO DC, TYSONS, MOSAIC DISTRICT, GMU, FT BELVOIR & PENTAGON**WALK TO LAKE ACCOTINK ,ELEMENTARY SCHOOL AND METROBUS LINE**2 TOT LOTS & COMM POOL**HURRY THIS WONT LAST!! NO CATS--CALL TERRY W/QUESTIONS AND PLEASE FOLLOW RECOMMENDED COVID PRACTICES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5417 PANOLA CT have any available units?
5417 PANOLA CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kings Park, VA.
What amenities does 5417 PANOLA CT have?
Some of 5417 PANOLA CT's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5417 PANOLA CT currently offering any rent specials?
5417 PANOLA CT isn't currently offering any rent specials.
Is 5417 PANOLA CT pet-friendly?
No, 5417 PANOLA CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kings Park.
Does 5417 PANOLA CT offer parking?
Yes, 5417 PANOLA CT does offer parking.
Does 5417 PANOLA CT have units with washers and dryers?
Yes, 5417 PANOLA CT offers units with in unit laundry.
Does 5417 PANOLA CT have a pool?
Yes, 5417 PANOLA CT has a pool.
Does 5417 PANOLA CT have accessible units?
No, 5417 PANOLA CT does not have accessible units.
Does 5417 PANOLA CT have units with dishwashers?
Yes, 5417 PANOLA CT has units with dishwashers.
Does 5417 PANOLA CT have units with air conditioning?
No, 5417 PANOLA CT does not have units with air conditioning.
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