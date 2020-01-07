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Gainesville, VA
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6679 BARTRAMS FOREST LANE
Last updated September 12 2019 at 3:15 AM

6679 BARTRAMS FOREST LANE

6679 Bartrams Forest Lane · No Longer Available
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Location

6679 Bartrams Forest Lane, Gainesville, VA 20169

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
playground
pool
*** 4 YEAR OLD, 3 BEDROOM 2.5+.5 BATH TOWNHOUSE *** GOURMET KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS, HUGE CENTER AISLE, CUSTOM TILE BACKSPLASH *** DESIGNER LIGHTING FIXTURE *** STAINLESS STEEL APPLIANCES, GAS COOKTOP *** EXPANDED PAXTON MODEL OFFERS OVER 3200 SQUARE FEET OF LIVING SPACE *** MAIN LEVEL OFFICE / STUDY AND SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN *** HARDWOOD FLOORS ON ENTIRE MAIN LEVEL *** 9 FOOT CEILING , PALLADIAN WINDOWS WITH BLINDS *** IDEAL FOR ENTERTAINING *** SPACIOUS MASTER BEDROOM HAS A SITTING ROOM & TWO WALK IN CLOSETS *** LUXURY MASTER BATH WITH SOAKING TUB, GLASSED SHOWER *** EXCEPTIONAL LOCATION WITH CONVENIENT ACCESS TO SHOPPING, DINING, SEVERAL COMMUTER OPTIONS *** COMMUNITY AMENITIES INCLUDES: SNOW REMOVAL, TRASH & RECYCLING, OUTDOOR POOL, JOGGING TRAIL, LAKE, TOT LOTS, A REC FACILITY, CLUB HOUSE. BASKETBALL COURTS AND COMMON AREAS !!!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have any available units?
6679 BARTRAMS FOREST LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gainesville, VA.
What amenities does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have?
Some of 6679 BARTRAMS FOREST LANE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6679 BARTRAMS FOREST LANE currently offering any rent specials?
6679 BARTRAMS FOREST LANE is not currently offering any rent specials.
Is 6679 BARTRAMS FOREST LANE pet-friendly?
No, 6679 BARTRAMS FOREST LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gainesville.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE offer parking?
No, 6679 BARTRAMS FOREST LANE does not offer parking.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have units with washers and dryers?
Yes, 6679 BARTRAMS FOREST LANE offers units with in unit laundry.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have a pool?
Yes, 6679 BARTRAMS FOREST LANE has a pool.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have accessible units?
No, 6679 BARTRAMS FOREST LANE does not have accessible units.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have units with dishwashers?
Yes, 6679 BARTRAMS FOREST LANE has units with dishwashers.
Does 6679 BARTRAMS FOREST LANE have units with air conditioning?
No, 6679 BARTRAMS FOREST LANE does not have units with air conditioning.
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