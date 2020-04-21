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Dale City, VA
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4502 Hendricks Dr
Last updated April 21 2020 at 10:09 AM

4502 Hendricks Dr

4502 Hendricks Drive · No Longer Available
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Dale City
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Location

4502 Hendricks Drive, Dale City, VA 22193
Hillendale

Amenities

extra storage
Unit Amenities
extra storage
Property Amenities
DALE CITY SINGLE FAMILY HOME - SINGLE FAMILY ONE LEVEL LIVING IN WOODBRIDGE!!!

THE PROPERTY IS MUCH BIGGER THAN WHAT YOU SEE FROM THE PICTURES!!! THERE IS A KITCHEN EXTENSION AND ALSO LARGE FAMILY ROOM ADDITION IN THE BACK!!!FAMILY ROOM IS PERFECT FOR WATCHING TV AND STILL HAS A LOT OF ROOM FOR KIDS PLAYING ALSO THERE IS BUILT IN BAR ON THE FAMILY ROOM!!!

LAUNDRY IS OFF THE KITCHEN AND HAS EXTRA STORAGE SPACE!!!

THERE IS A LIVING AREA, ROOM FOR DINING IN THE KITCHEN AND DOWN THE HALLWAY ARE 3 BEDROOMS AND BATHROOM.

VACANT AND READY TO GO, PROFESSIONALLY MANAGED HOME!!!

No Pets Allowed

(RLNE5709205)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4502 Hendricks Dr have any available units?
4502 Hendricks Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dale City, VA.
Is 4502 Hendricks Dr currently offering any rent specials?
4502 Hendricks Dr is not currently offering any rent specials.
Is 4502 Hendricks Dr pet-friendly?
No, 4502 Hendricks Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dale City.
Does 4502 Hendricks Dr offer parking?
No, 4502 Hendricks Dr does not offer parking.
Does 4502 Hendricks Dr have units with washers and dryers?
No, 4502 Hendricks Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 4502 Hendricks Dr have a pool?
No, 4502 Hendricks Dr does not have a pool.
Does 4502 Hendricks Dr have accessible units?
No, 4502 Hendricks Dr does not have accessible units.
Does 4502 Hendricks Dr have units with dishwashers?
No, 4502 Hendricks Dr does not have units with dishwashers.
Does 4502 Hendricks Dr have units with air conditioning?
No, 4502 Hendricks Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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