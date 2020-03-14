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Crosspointe, VA
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8300 SILVERTHORN ROAD
Last updated March 14 2020 at 4:01 AM

8300 SILVERTHORN ROAD

8300 Silverthorn Road · No Longer Available
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Location

8300 Silverthorn Road, Crosspointe, VA 22039

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
playground
pool
pool table
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8300 SILVERTHORN ROAD have any available units?
8300 SILVERTHORN ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Crosspointe, VA.
What amenities does 8300 SILVERTHORN ROAD have?
Some of 8300 SILVERTHORN ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8300 SILVERTHORN ROAD currently offering any rent specials?
8300 SILVERTHORN ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 8300 SILVERTHORN ROAD pet-friendly?
No, 8300 SILVERTHORN ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Crosspointe.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD offer parking?
Yes, 8300 SILVERTHORN ROAD offers parking.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 8300 SILVERTHORN ROAD offers units with in unit laundry.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD have a pool?
Yes, 8300 SILVERTHORN ROAD has a pool.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD have accessible units?
No, 8300 SILVERTHORN ROAD does not have accessible units.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD have units with dishwashers?
Yes, 8300 SILVERTHORN ROAD has units with dishwashers.
Does 8300 SILVERTHORN ROAD have units with air conditioning?
No, 8300 SILVERTHORN ROAD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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