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Burke, VA
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8988 SHADOWLAKE WAY
Last updated May 13 2020 at 6:16 AM

8988 SHADOWLAKE WAY

8988 Shadowlake Way · No Longer Available
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Location

8988 Shadowlake Way, Burke, VA 22153

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8988 SHADOWLAKE WAY have any available units?
8988 SHADOWLAKE WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burke, VA.
What amenities does 8988 SHADOWLAKE WAY have?
Some of 8988 SHADOWLAKE WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8988 SHADOWLAKE WAY currently offering any rent specials?
8988 SHADOWLAKE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 8988 SHADOWLAKE WAY pet-friendly?
No, 8988 SHADOWLAKE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burke.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY offer parking?
Yes, 8988 SHADOWLAKE WAY offers parking.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 8988 SHADOWLAKE WAY offers units with in unit laundry.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY have a pool?
No, 8988 SHADOWLAKE WAY does not have a pool.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY have accessible units?
No, 8988 SHADOWLAKE WAY does not have accessible units.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY have units with dishwashers?
Yes, 8988 SHADOWLAKE WAY has units with dishwashers.
Does 8988 SHADOWLAKE WAY have units with air conditioning?
No, 8988 SHADOWLAKE WAY does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
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