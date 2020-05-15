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Burke, VA
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6337 BUFFIE COURT
Last updated May 15 2020 at 6:36 AM

6337 BUFFIE COURT

6337 Buffie Court · No Longer Available
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Location

6337 Buffie Court, Burke, VA 22015

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
PROPERTY IS IN MOVE-IN CONDITION*BEAUTIFUL 3 LEVEL BRICK FRONT TOWN HOME ON QUIET CUL-DE-SAC APPROXIMATELY 2 BLOCKS FROM SHOPPING*MANY UPGRADES INCLUDING HARDWOOD FLOORS ON MAIN & UPPER LEVELS*EAT-IN KITCHEN*MOLDING THROUGHOUT THE HOME*FINISHED OFFICE SPACE IN LOWER LEVEL WITH FINISHED REC ROOM AND WALKOUT TO BEAUTIFUL BRICK PATIO WITH STORAGE SHED*PRIVATE, FULLY FENCED BACK YARD! 2 ASSIGNED PARKING SPACES IN FRONT OF HOME*AGENTS: SORRY BUT NO PETS, NO SMOKING & MAX 2 ADULTS. $50 APPLICATION FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6337 BUFFIE COURT have any available units?
6337 BUFFIE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burke, VA.
What amenities does 6337 BUFFIE COURT have?
Some of 6337 BUFFIE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6337 BUFFIE COURT currently offering any rent specials?
6337 BUFFIE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 6337 BUFFIE COURT pet-friendly?
No, 6337 BUFFIE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burke.
Does 6337 BUFFIE COURT offer parking?
Yes, 6337 BUFFIE COURT offers parking.
Does 6337 BUFFIE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 6337 BUFFIE COURT offers units with in unit laundry.
Does 6337 BUFFIE COURT have a pool?
No, 6337 BUFFIE COURT does not have a pool.
Does 6337 BUFFIE COURT have accessible units?
No, 6337 BUFFIE COURT does not have accessible units.
Does 6337 BUFFIE COURT have units with dishwashers?
Yes, 6337 BUFFIE COURT has units with dishwashers.
Does 6337 BUFFIE COURT have units with air conditioning?
No, 6337 BUFFIE COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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