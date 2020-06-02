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Buckhall, VA
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10920 RAVENWOOD DR
Last updated June 2 2020 at 10:20 AM

10920 RAVENWOOD DR

10920 Ravenwood Drive · No Longer Available
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Location

10920 Ravenwood Drive, Buckhall, VA 20111

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
CUSTOM BUILT, WATER FRONT HOME, JUST FOUR YEARS YOUNG*NO HOA*LOCATED ON 126 FEET OF THE OCCOQUAN RIVER*1.7 ACRES OFFER AMPLE PRIVACY WITH MODERN FINISHINGS*EASY ACCESS TO FAIRFAX CO, TWO VRE STATIONS & COMMUTER ROUTES*STONE AND HARDI PLANK EXTERIOR*TWO-CAR, SIDE LOAD, GARAGE WITH OPENERS*ASPHALT DRIVEWAY*FLAGSTONE WALK-WAY*SEPARATE MUD-ROOM ENTRANCE WITH BUILT-INS*COVERED FRONT ENTRANCE WAY*OPEN FLOOR PLAN OFFERS TONS OF WINDOWS TO SOAK IN THE VIEWS*UPGRADED LIGHT FIXTURES, GORGEOUS HARDWOODS & AMPLE RECESSED LIGHTING THROUGHOUT*MAIN LEVEL OFFERS A SEPARATE DINING ROOM & COZY LIVING ROOM*GOURMET KITCHEN OFFERS GAS COOKING, STAINLESS STEEL APPLIANCES, FARM SINK, GRANITE COUNTERS & HUGE CENTER ISLAND WITH ADDITIONAL CABINETRY*FAMILY ROOM OFF THE KITCHEN OFFERS A GAS FIREPLACE WITH STONE SURROUND AND ACCESS TO THE OVERSIZED COMPOSITE DECK WITH BLACK RAILINGS*POWDER ROOM IS TUCKED AWAY ON THE MAIN LEVEL AND OFFERS UPGRADED VANITY, CUSTOM MIRROR & WINDOW*WOOD STAIRCASE LEADS TO THE UPPER LEVEL WHERE HARDWOODS RUN THROUGH THE HALLWAY & INTO THE MASTER SUITE*OVERSIZED MASTER SUITE OFFERS PRIVATE BALCONY, TRAY CEILING, CEILING FAN WITH LIGHT, SITTING AREA PLUS A BUILT-IN DESK WITH GRANITE TOP*MASTER SUITE ALSO OFFERS TWO HALL CLOSETS & A WALK-IN CLOSET WITH A WINDOW*MASTER BATHROOM FEATURES TWO SEPARATE UPGRADED VANITIES, ENCLOSED COMMODE & AN OVERSIZED SHOWER WITH TWO SHOWER HEADS AND BENCH*TWO GUEST BEDROOMS ON THE UPPER LEVEL OFFER CARPET, CEILING FAN WITH LIGHT & AMPLE CLOSET SPACE*FULL, HALL BATHROOM, FEATURES A SHOWER/TUB WITH SUBWAY TILE SURROUND THAT GOES UP TO THE CEILING, AN OVERSIZED VANITY & TILE FLOORING*UPPER LEVEL LAUNDRY ROOM*BONUS ROOM OVER THE GARAGE FEATURES CARPET, RECESSED LIGHTING & CEILING FAN WITH LIGHT*ACCESS THE BASEMENT FROM THE OPEN WOOD STAIRCASE OFF THE FOYER*FINISHED LOWER LEVEL REC ROOM OFFERS HARDWOOD FLOORING, RECESSED LIGHTING, GAS FIREPLACE WITH STONE SURROUND & HEARTH, FULL SIZED WINDOWS AND WALK-OUT TO AN OVERSIZED, COMPOSITE DECK*OFFICE/POSSIBLE 4TH BEDROOM IN BASEMENT HAS RECESSED LIGHTING & THREE FULL SIZED WINDOWS*FULL BATHROOM IN BASEMENT OFFERS SHOWER/TUB WITH SUBWAY TILE TO THE CEILING, OVERSIZED VANITY & TILE FLOORS*AMPLE STORAGE SPACE IN THE BASEMENT*OWNER IS A LICENSED REAL ESTATE AGENT*OWNER RELATED TO LISTING AGENT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10920 RAVENWOOD DR have any available units?
10920 RAVENWOOD DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckhall, VA.
What amenities does 10920 RAVENWOOD DR have?
Some of 10920 RAVENWOOD DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10920 RAVENWOOD DR currently offering any rent specials?
10920 RAVENWOOD DR is not currently offering any rent specials.
Is 10920 RAVENWOOD DR pet-friendly?
No, 10920 RAVENWOOD DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckhall.
Does 10920 RAVENWOOD DR offer parking?
Yes, 10920 RAVENWOOD DR offers parking.
Does 10920 RAVENWOOD DR have units with washers and dryers?
Yes, 10920 RAVENWOOD DR offers units with in unit laundry.
Does 10920 RAVENWOOD DR have a pool?
No, 10920 RAVENWOOD DR does not have a pool.
Does 10920 RAVENWOOD DR have accessible units?
No, 10920 RAVENWOOD DR does not have accessible units.
Does 10920 RAVENWOOD DR have units with dishwashers?
Yes, 10920 RAVENWOOD DR has units with dishwashers.
Does 10920 RAVENWOOD DR have units with air conditioning?
No, 10920 RAVENWOOD DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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