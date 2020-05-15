All apartments in Brambleton
Find more places like 42472 HOLLYHOCK TERRACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Brambleton, VA
/
42472 HOLLYHOCK TERRACE
Last updated May 15 2020 at 2:34 AM

42472 HOLLYHOCK TERRACE

42472 Hollyhock Terrace · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Brambleton
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all

Location

42472 Hollyhock Terrace, Brambleton, VA 20148
Brambleton Landbay

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
car wash area
gym
parking
playground
pool
garage
internet access
BEST RENT IN TOWN, 2 BR 2.5 BA AIRY AND BRIGHT TOWNHOUSE W/ ATTACH GARAGE, DECK, UPGRADED KITCHEN AND FLOORING. MOVE IN CONDITION. SUMMER-FIELD COMMUNITY AMENITIES PICNIC AREA, CAR WASH FACILITIES, POOL, TOT LOT, FITNESS CENTER...... RENT ALSO INCLUDES INTERNET SERVICE, CABLE TV, ETC... HASSLE FREE LIVING. FIREPLACE NOT WORKING. $55 APPL FEE PER APPLICANT TO SAMSON PROPERTIES. EMAIL LA THE LEGAL NAMES AND EMAIL ADDRESS OF EACH APPLICANTS OVER 18, WILL EMAIL BACK ON LINE APPLICATION. ALL ELECTRONICS PROCESS, SUBMIT APPL WITH SUPPORTING DOCU AND PAY APPL FEE BY CREDIT CARD AUTH FORM. 2016 PICTURES FYR ONLY. TOUCH UP INTERIOR PAINT IN PROGRESS. MUST SCHEDULE ON LINE FOR SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have any available units?
42472 HOLLYHOCK TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brambleton, VA.
What amenities does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have?
Some of 42472 HOLLYHOCK TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42472 HOLLYHOCK TERRACE currently offering any rent specials?
42472 HOLLYHOCK TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 42472 HOLLYHOCK TERRACE pet-friendly?
No, 42472 HOLLYHOCK TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brambleton.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE offer parking?
Yes, 42472 HOLLYHOCK TERRACE offers parking.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 42472 HOLLYHOCK TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have a pool?
Yes, 42472 HOLLYHOCK TERRACE has a pool.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have accessible units?
No, 42472 HOLLYHOCK TERRACE does not have accessible units.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 42472 HOLLYHOCK TERRACE has units with dishwashers.
Does 42472 HOLLYHOCK TERRACE have units with air conditioning?
No, 42472 HOLLYHOCK TERRACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
Helpful Articles
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
13 Places to Get Free Moving Boxes
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Brambleton 1 BedroomsBrambleton 2 Bedrooms
Brambleton Apartments with BalconyBrambleton Apartments with Parking
Brambleton Dog Friendly ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDFrederick, MDBethesda, MDGaithersburg, MD
Reston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VAFairfax, VAAshburn, VAWheaton, MDHerndon, VA
Leesburg, VASeven Corners, VAWolf Trap, VAStone Ridge, VANeabsco, VALeisure World, MDDranesville, VALowes Island, VA

Apartments Near Colleges

Hood CollegeMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia